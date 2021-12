Omikron painaa kuluttajien ja yritysten luottamusta

Sekä kuluttajien että yritysten luottamus ovat olleet selvässä laskussa joulukuussa verrattuna marraskuun tilanteeseen. Tilastokeskus kertoo, että kuluttajien luottamusindikaattorin lukema oli -3,5, kun se marraskuussa oli 1,2 ja lokakuussa 2,7.

Luottamuslukema laski siten alle pitkän aikavälin keskiarvon, joka on -1,7.

Kuluttajien luottamusindikaattorin kaikki neljä osatekijää heikkenivät joulukuussa selvästi marraskuuhun verrattuna. Odotukset omasta ja varsinkin Suomen taloudesta olivat vaisut. Handelsbankenin Suomen pääekonomisti Timo Hirvonen arvioi koronaviruksen omikronmuunnoksen näkyvän kuluttajien mielialoissa, vaikka sen vaikutukset talouteen jäävät rajallisiksi.

Yksi merkki luottamuksen heikkenemisestä ovat kotitalouksien asunnonostoaikeet, jotka ovat joulukuussa tulleet alaspäin, Hirvonen totesi tviitissään.

EK:n luottamusindikaattorissa yritysten luottamus laski ensimmäistä kertaa sitten helmikuun. Pudotus oli suurinta sitten koronakevään 2020. EK:n johtaja Sami Pakarinen arvioi, että joulukuun lasku voidaan laittaa omikronin tuoman epävarmuuden piikkiin. Lasku näkyi teollisuudessa ja vähittäiskaupassa, kun taas palveluissa ja rakentamisessa noustiin hieman.

Laskusta huolimatta luottamus on pitkän aikavälin keskiarvoa korkeammalla sekä teollisuudessa että vähittäiskaupassa.

– Viime viikolla käyttöön otetut rajoitustoimet iskevät voimakkaasti tiettyihin aloihin ja tulevat viikot ovat varmasti hyvin vaikeita. Onneksi seassa on myös toiveikkuutta ennen kaikkea rokotusten vauhdittumisen myötä. Koko elinkeinoelämän luottamus kävi marraskuussa kuitenkin korkeimmillaan sitten kevään 2007, ja nyt joulukuussa tultiin jo alaspäin. Uusiin huippulukemiin pääseminen voi ottaa aikansa, sillä suhdannekin on nyt selvästi tasaantumassa.

