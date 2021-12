Onni Vesterinen jatkaa SalPan laidalla – kasassa jo 17 pelaajasopimusta

Nousua jalkapallon Ykköseen hamuavan SalPa tiedotti torstaina jälleen uudesta sopimuksesta.

Joukkueessa jatkaa seuran oma kasvatti Onni Vesterinen. Keskiviikkona seura tiedotti toisen oman kasvatin Valtteri Peltolan jatkosta. Kumpikin pelaaja on laitapuolustaja. 20-vuotiaan Vesterisen sopimus on yksivuotinen ja 21-vuotiaan Peltolan kaksivuotinen.

– Onni on nuoreksi pelaajaksi jo aika kokenut. Hienoa, että hän päätti jäädä meille, Olen varma, että hän tulee kehittymään paljon kunhan vaan pysyy terveenä ja ehjänä. Valtterin jatko on myös erittäin positiivinen asia. Taas saatiin kiinnitettyä oma nuori kasvatti, jolla on jo varsin mukavasti kokemusta Kakkosesta, SalPan päävalmentaja Tero Suonperä kertoi seuran nettisivuilla.

– Odotan ottavani entistä isompaa roolia sekä kehittyväni etenkin pallollisessa pelaamisessa, Vesterinen kertoi.

Perjantaina ja lauantaina kauden toisen ”leiriviikonlopun” pitävällä SalPalla on tällä hetkellä kasassa 17 pelaajasopimusta. Joukkue etsii vielä ainakin laitahyökkääjää – ellei sellaista ole jo löytänyt.