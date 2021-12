Osa ruokakaupoista palvelee yön yli – vilkkainta kaupoissa arvioidaan olevan torstaina iltapäivällä

Joulunpyhillä on vaikutuksia moniin palveluihin, kuten kauppojen ja joukkoliikenteen aikatauluihin.

Ruokakauppojen aukioloajoissa on alueellisia ja kaupparyhmäkohtaisia eroja. Esimerkiksi S-ryhmä ilmoittaa verkkosivuillaan, että yli sata ryhmän ruokakauppaa ympäri Suomen palvelee joulun alla ympäri vuorokauden.

Keskon päivittäistavarakauppojen aukioloajoissa on paikkakuntakohtaisia eroja. Joulunaluspäivinä joissakin K-Citymarketeissa ja K-Supermarketeissa palvelutiskit ovat auki puoleenyöhön asti.

Keskon tiedotteen mukaan joulunajan vilkkain kauppa-aika on aatonaattona torstaina eli 23. joulukuuta iltapäivällä yhden ja kolmen välillä.

Lidlin myymälät palvelevat jouluaattona aamukahdeksasta iltapäivään neljään. Tapaninpäivänä kaikki myymälät ovat verkkosivujen mukaan suljettuina.

Verkkokaupassa ruokaa myyvien kauppojen viesti asiakkaille on se, että kotiinkuljetus- tai noutoaikoja jouluviikolle toivottiin jo hyvissä ajoin ennen joulua.

Alkot sulkevat ovensa aattona kello 12

Alkon myymälät ovat torstaina avoinna 9-21 ja jouluaattona aamuyhdeksästä puoleenpäivään asti. Joulu- ja tapaninpäivänä myymälät ovat kiinni.

Maanteiden varsilla sijaitsevien liikenneasemien aukioloajat vaihtelevat. Esimerkiksi S-ryhmän ABC-asemien ja Nesteen K-asemien verkostoissa on myös ympäri vuorokauden palvelevia asemia.

VR:n junat kulkevat aatonaattona perjantaiaikataulujen mukaisesti. Jouluaattona aamupäivällä junaliikenne kulkee lauantain aikatauluilla. Iltapäivällä junaliikenteen vuorot harvenevat ja päättyvät iltakuudelta. Joulupäivänä on voimassa harvennetun sunnuntailiikenteen aikataulut. Tapaninpäivänä junat liikennöivät pääasiassa sunnuntaiaikataulujen mukaan joitain poikkeuksia lukuun ottamatta.

Operaatio Lumihiutale auttaa maanteillä

Posteista valtaosa on nykyisin kauppojen ja muiden liikeyritysten ylläpitämiä, ja ne palvelevat joulun aikaan omien aukioloaikojensa mukaan.

Kaukoliikenteen linja-autoliikenne harvenee joulun seutuna. Joulun ja vuodenvaihteen pyhät aiheuttavat poikkeuksia bussiliikenteen aikatauluissa. Lisätietoja löytyy esimerkiksi Matkahuollon sivuilta ja liikennöitsijöiden omilta sivuilta.

Maanteillä pulaan joutuvia auttava Autoliiton Lumihiutale-kampanja järjestetään 53. kerran. Ongelmatilanteissa voi soittaa numeroon 0200 8080 tai käyttää Autoliiton mobiilisovellusta.

Kyösti Suolanen

STT

