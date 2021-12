Ravintoloiden aukioloaikoihin kiristyksiä jo jouluaattona, myös Euroopasta tulevilta vaaditaan testiä ensi viikolla

Hallitus on päättänyt merkittävistä koronarajoituksista. Pääministeri Sanna Marin (sd.) kertoi hallituksen neuvottelujen lopputuloksista medialle Säätytalon portailla seitsemättä tuntia kestäneiden neuvottelujen jälkeen.

Ravintolat menevät jo jouluaattona kiinni kello 22, jolloin anniskelu päättyy kello 21. Aukioloa ei ole mahdollista jatkaa koronapassillakaan, Marin huomautti.

Lisäksi ensi viikolla jouluun 28. päivä ravintolarajoituksia kiristetään entisestään niin, että anniskeluravintoloiden aukiolo päättyy klo 18, asiakaspaikkamäärä on puolet sallitusta. Ruokaravintoloissa anniskelu päättyy niin ikään klo 17 ja aukiolo sallittaisiin koronapassilla 18-20. Niissä asiakkaita saa olla 75 prosenttia normaalista asiakaspaikkamäärästä. Rajoitusten on määrä olla voimassa kolme viikkoa.

Lisäksi sisärajavalvonta palautetaan Suomen ja kaikkien Schengen-maiden väliseen liikenteen 28. joulukuuta. Negatiivista testitodistusta tarvitaan Suomeen saapuvilta, vaikka olisi rokotustodistus. Päätös on voimassa 16. tammikuuta asti.

Perusopetukseen ja toisen asteen opetukseen ei hallitus esitä muutosta vaan ne pysyvät lähiopetuksessa. Korkeakouluille sen sijaan tulee suositus siirtyä etäopiskeluun paitsi silloin kun lähiopiskelu on välttämätöntä.

Hallitukselle tulee lisäksi lähiaikoina erillinen koronaministerityöryhmä, joka käsittelee rajoitustoimenpiteitä. Työtä johtaa perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd).

Saila Kiuttu

STT

Kuvat: