Pääministeri Marin väläytti Ylellä ravintolarajoitusten tiukentamista

Pääministeri Sanna Marinin (sd.) mukaan hallitus aikoo keskustella tiistaina mahdollisuudesta tiukentaa ravintoloiden koronarajoituksia. Marin kertoi asiasta Ylellä Pääministerin haastattelutunnilla.

Marin sanoi uskovansa, että ravintolarajoituksilla saadaan tuloksia aikaan. Hänen mukaansa hallitus voi tehdä asiassa vielä päätöksiä myös ilman niin sanotun hätäjarrumekanismin käyttöönottoa.

Marinin mukaan käytännön työkaluja ovat muun muassa anniskelu- ja aukioloajat. Marinin mukaan on käytävä keskustelua myös siitä, onko joidenkin tilojen käyttöä tarpeen rajoittaa siten, ettei tiloihin pääsisi edes koronapassilla.

– Tätä keskustelua hallitus ei kuitenkaan ole vielä yhdessä käynyt, ja tietenkin pääministerinä edustan sitä kantaa, jonka hallitus yhdessä muodostaa ja linjaa, Marin sanoi.

Hallitus kokoontuu tiistaina neuvottelemaan pahentuneesta koronatilanteesta. Huolia on viime aikoina lisännyt etenkin nopeasti leviävä omikronmuunnos.

Marin ei sulje mitään vaihtoehtoja pois

Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) on esittänyt hallituksen sote-ministerityöryhmälle, että hallitus päättäisi hätäjarrun käyttöönoton aikataulun alkavalla viikolla. Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd.) kertoi asiasta lauantaina julkaistussa Helsingin Sanomien haastattelussa.

Marin kommentoi lauantaina Helsingin Sanomille ja STT:lle, että hallituksen ja alueellisten viranomaisten on mahdollista kiristää toimia myös ilman hätäjarrumekanismin käyttöönottoa.

– Pitäisin tätä ensisijaisena, Marin viestitti erityisavustajansa välityksellä lauantaina.

Pääministerin haastattelutunnilla Marin sanoi, että odottaa vielä sote-ministerityöryhmän esityksiä rajoitustoimista sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) kantaa siihen, miten omikronmuunnokseen pitäisi suhtautua.

Sote-ministerityöryhmä kokoontuu maanantaina.

– Käsitykseni on, että hallituksella on tahtoa ja kykyä tiistaina linjata mahdollisista uusista rajoitustoimista.

Marin sanoi, ettei hän tässä vaiheessa sulje mitään vaihtoehtoja pois.

Rokotuksia vauhditettava kaikin keinoin

Marinin mukaan kolmansien koronarokoteannosten ottaminen ja antaminen on nyt ensisijaista.

– Itse pitäisin tässä kohtaa kolmansien rokotusten vauhdittamista kaikkein tärkeimpänä kysymyksenä, Marin sanoi.

– Jos haluamme ensi kevättä elää turvassa, terveellisesti ja mahdollisimman normaalisti, niin kolmansia rokotuksia ja niiden antamista pitää nyt kaikin keinoin vauhdittaa.

https://www.hs.fi/politiikka/art-2000008474448.html

https://www.hs.fi/politiikka/art-2000008485317.html

Iiro-Matti Nieminen

STT

