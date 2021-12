Pääministeri Marin Ylellä: Eurooppa ei voi taipua Venäjän etupiiriajatteluun

Pääministeri Sanna Marinin (sd.) mukaan Venäjän pitää itse pyrkiä liennyttämään tilannetta ja purkamaan jännitteitä, joita sen joukkojen ryhmitys ja retoriikka ovat saaneet aikaan. Marin kommentoi Venäjän ja Ukrainan tilannetta Ylen Pääministerin haastattelutunnilla.

– Venäjällä on suuri vastuu siitä, että tilanne ei tästä pahene, Marin sanoi.

Venäjä on viime aikoina keskittänyt sotilasosastoja Ukrainan rajan läheisyyteen. Marin luonnehti tilannetta vakavaksi ja huolestuttavaksi.

Jos Venäjä hyökkäisi Ukrainaan tai muutoin eskaloisi tilannetta, olisi sillä Marinin mukaan vakavat seuraukset.

– Niin Yhdysvallat kuin Eurooppa määräisivät erittäin kovia pakotteita, paljon kovempia kuin mitä me olemme tähän mennessä nähneet, Marin sanoi.

Marinin mukaan on selvää, että Eurooppa ei voi taipua minkäänlaiseen Venäjän etupiiriajatteluun.

Venäjä on vaatinut Yhdysvaltoja takaamaan, ettei sotilasliitto Nato laajene itään. Pääministeri ei ilmaissut kysyttäessä huolta siitä, että Yhdysvallat ja Venäjä sopisivat asiasta keskenään.

– Yhdysvaltojen suunnalta on tullut vahva viesti siitä, että tätä tilannetta katsotaan yhdessä, Marin sanoi.

Maiju Ylipiessa

STT

