SSS:n soittokierros paljasti: vain yksi salolainen urheiluseura on saanut testamenttivaroja

Salolaisseuroissa on urheiltu jo 1900-luvun alusta lähtien. Kaupungissa on lukuisia yli satavuotiaita tai lähivuosina sata vuotta täyttäviä urheiluseuroja, joiden toiminta on edelleen aktiivista.

Näiden seurojen toiminta on pohjautunut käytännössä sataprosenttisesti talkootyöhön. Seuraan on synnytty, siinä on kasvettu ja siihen on juurruttu.

Salon ja sen liitoskuntien raitteja tallustelee edelleen satoja ikuisesti uskollisia ”seuraihmisiä”, jotka kesällä pukeutuvat seuran verkkareihin ja talvella seurapipoon. Jokainen tuntee ainakin yhden ”seuraihmisen”, monet useamman.

Mutta niin kauan kun salolaisseuroissa on urheiltu, niin kauan myös seurat ovat eläneet kädestä suuhun. Varoja on kerätty muun muassa tanssiaisilla, bingoilla, arpamyynnillä ja kirpputoreilla. Ja niin kauan kun seuroissa on urheiltu, niin kauan on pohdittu uusia varainhankintakeinoja rahoittamaan ydintoimintaa.

On kuitenkin yksi luonnollinen varainhankintamuoto, johon tosin seurat eivät voi vaikuttaa kuin korkeintaan epäsuorasti: testamentti.

Salon Seudun Sanomien soittokierros kahdelletoista salolaiselle urheiluseuralle paljasti, että vain yksi seura on saanut testamenttivaroja viimeisten vuosikymmenien aikana.

Tuo seura on Salon Vilpas ry.

– Edellisen kerran saimme testamenttivaroja vuonna 2019, Vilppaan pitkäaikainen puheenjohtaja Timo Tammi paljastaa.

Tammi ei halunnut kertoa testamenttivarojen suuruudesta tai muodosta sen enempää.

– Olemme käyttäneet näitä varoja yleisesti nuorisotyöhön ja toimintaamme.

Tammi kuitenkin hämmästelee soittokierroksen saldoa.

– Onhan se vähän ihme, ettei testamentteja ole (muille) seuroille tullut, kun miettii kuinka paljon ihmisiä seuroissa on vaikuttanut.

– Vilppaan osalta varmaan vaikuttaa sekin, että me olemme kuitenkin jo 113-vuotias seura, Tammi miettii.

Vilppaan osalta vaikuttaa sekin, että seura on ollut koko olemassaolonsa ajan yksi Salon suurimmista seuroista.

Toisaalta vuonna 1912 perustettu yleisseura Salon Viesti tai tällä hetkellä Salon suurin seura Salon Palloilijat (perustettu 1956) eivät ole tiettävästi saaneet testamenttivaroja. Puhumattakaan muista salolaisista pitkän linjan yleisseuroista.

Urheiluseurojen sivuuttaminen testamenteista on yllättävää siksikin, että yksin asuvien ja lapsettomien suomalaisten määrä on ollut nousussa koko 2000-luvun ajan, eikä kehitys näytä pysähtyvän.

Samaan aikaan yhdistysten ja järjestöjen saamat testamenttivarat ovat nousseet, mutta urheiluseurat ovat jääneet tässä kehityksessä kirjaimellisesti paitsioon.

Esimerkiksi Suomen Kulttuurirahasto vastaanottaa keskimäärin yhden testamentin kuukaudessa. Viime vuonna Kulttuurirahasto sai testamentteina ja lahjoituksina yhteensä 17,7 miljoonaa euroa. Vertailun vuoksi: valtion ensi vuoden liikuntabudjetissa on varattu huippu-urheilulle 12,2 miljoonaa euroa.

Yksi suosituimmista testamenttikohteista on seurakunta. Salon seurakunta on saanut pelkästään tänä vuonna 450 000 euroa testamenttivaroja. Viime vuonna summa oli reilut 180 000 euroa ja vuonna 2019 yli 700 000 euroa. 2010-luvulla suurin Salon seurakunnan saama testamentti on ollut 1,2 miljoonaa euroa.

Ilman perillistä ja testamenttia kuolleen ihmisen omaisuus menee valtiolle, josta Valtionkonttori jakaa sitä kuolleen ihmisen asuinkuntaan. Vuosittain puhutaan jopa 30 miljoonasta eurosta.

Salolaisten urheiluseurojen vuosibudjetit ovat pääsääntöisesti niin vaatimattomia, että jo pienelläkin testamentilla voisi olla valtava vaikutus seuran toimintaan.

– Jos meidän seura saisi testamenttivaroja, niin kyllä siinä hypittäisi pitkään tasajalkaa, Kirjakkalan Alun puheenjohtaja Arto Korpinen naurahtaa.

– Voi kyllä ottaisimme testamenttivarat mieluusti vastaan. Meidän kaltaisilla seuroilla, joilla on oma seuratalo, rahat on tiukassa. Koronan vuoksi emme ole saaneet talosta vuokratuloja, Perttelin Peikkojen puheenjohtaja Satu Suominen muistuttaa.

Useat seurat kertoivat, että he ovat kyllä saaneet edesmenneiltä jäseniltään muita lahjoituksia, kuten vanhoja pokaaleita, kalusteita tai leikekirjoja. Tai kuten Salon Seudun Ampujien tapauksessa, aseita.

– Muutaman kerran olemme saaneet hakea lupia poismenneen jäsenemme aseille, kun perikunta ei ole tehnyt niillä mitään. Nämäkin tapaukset ovat laskettavissa yhden käden sormilla, SaSA:n puheenjohtaja Rauno Elo kertoo.

Testamenttivaroista ei koituisi urheiluseuroille myöskään rasitteita, sillä yleishyödyllinen yhteisö on vapautettu perintö- ja lahjaverotuksessa.

Omaisuutta ei kuitenkaan saa lahjoittaa tuottamaan taloudellista etua eli sillä pitää olla esimerkiksi tieteellinen, taiteellinen tai muu yleishyödyllinen tarkoitus.

Testamentin antaja voi myös halutessaan asettaa lahjoittamansa omaisuuden tai tuoton käytölle erityismääräyksiä, joihin vastaanottajan on sitouduttava.

Lähteet: Suomen laki, Suomen Kulttuurirahasto ja Tilastokeskus.

Juttua korjattu 11.12. klo 16.15: Vilppaan viimeisin testamentti on saatu vuonna 2019, ei vuonna 2020.