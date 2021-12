Palkkatulot kasvoivat Salossa vastoin valtakunnallista kehitystä

Korona ei pienentänyt viime vuonna salolaisille maksettujen palkkojen pottia. Vuonna 2020 salolaiset saivat palkkaa yhteensä 716 miljoonaa euroa. Vuonna 2019 summa oli miljoonan euron verran pienempi.

Salon tilanne poikkeaa myönteisesti sekä valtakunnallisesta että maakunnallisesta kehityksestä, vahvistaa ylitarkastaja Matti Luokkanen Verohallinnosta.

Suurta romahdusta palkkatuloissa on valtakunnan tasolla tapahtunut. Niitä kertyi viime vuonna 0,1 prosenttia vähemmän kuin edellisvuonna.

Palkkatuloja saaneiden määrä laski enemmän, yli kaksi prosenttia.

Vastaavanlainen notkahdus nähtiin Luokkasen mukaan pankkikriisin aikaan reilut kymmenen vuotta sitten.

Varsinais-Suomessa maksettiin palkkoja viime vuonna kymmenen miljoonaa euroa vähemmän kuin vuonna 2019. Koko maassa palkkatuloja kertyi 54 miljoonaa euroa vähemmän kuin edellisvuonna.

Koronapandemia aiheutti lomautuksia ja irtisanomisia, ja työttömyyspäivärahaa saaneita oli Suomessa viime vuonna puolitoistakertainen määrä vuoteen 2019 verrattuna. Työttömyyskorvauksia maksettiin yli 4,9 miljardia euroa.

Nyt tilanne on taas tasoittunut.

Maakunnista palkkatulot kasvoivat viime vuonna hieman vain Pohjois-Pohjanmaalla, Pirkanmaalla ja Uudellamaalla. Palkkatulojen lisäksi Uudellamaalla kasvoivat vuoteen 2019 verrattuna Manner-Suomesta eniten myös maksetut työttömyysetuudet.

– Helsingin, Tampereen ja Oulun seudulla tehdään hyväpalkkaista asiantuntijatyötä, johon korona ei vaikuttanut, sanoo Luokkanen.

– Yhdistävää paremmin pärjänneille alueille voi olla myös se, että niillä teollisuutta, joiden tilaukset kantoivat viime vuonna.

Salossa palkansaajien määrä laski viime vuonna muutamalla sadalla henkilöllä.

Verohallinnon torstaina julkaisemista tilastoista selviää, että työttömyys ei lisääntynyt Salossa viime vuonna aivan niin rajusti kuin maassa keskimäärin. Ne kertovat myös, että tämän vuoden aika työttömyys on laskenut alle vuoden 2019 lukujen.

Samaan aikaan, kun koko kaupungissa maksettu palkkapotti kasvoi inan verran, työttömyysajalta maksettiin korvauksia yhdeksän miljoonaa euroa enemmän kuin edellisvuonna.

Verottajan torstaina julkaisemien tilastojen mukaan palkkatuloja sai viime vuonna 24 228 salolaista. Vuonna 2019 palkansaajia oli hieman enemmän, 24 668.

Työttömyysetuuksia maksettiin koronavuonna 8 343 salolaiselle. Edellisvuonna päivärahaa sai 5 972 salolaista. Työttömyyskorvauksia maksettiin salolaisille viime vuonna yhteensä 48 miljoonaa euroa.

Eläkeläisten määrä on pysynyt ennallaan. Eläkettä maksettiin viime vuonna 18 568 salolaiselle yhteensä 350 miljoonaa euroa, mikä on melkein puolet salolaisten palkkatuloista.

Vuonna 2019 eläkettä maksettiin 18 525 salolaiselle.

Luvut eivät kerro suoraan esimerkki eläkeläisten tai palkkatyöläisten osuutta kaupungin asukkaista. Sama ihminen voi saada vuoden aikana palkkaa, työttömyyspäivärahaa ja eläkettä.

Esimerkiksi työttömyysetuutta saaneista salolaisista 4 700 oli ”päätoimeltaan” palkansaajia eli heidän verotettavista tuloistaan suurempi osa oli viime vuonna palkkaa.

Salolaisten verotettavat tulot

Vuosi 2020

Verotettavat tulot: saajia 45 953, summa 1 288 Me

Verotettavat ansiotulot: saajia 44 339, summa 1 200 Me

Verotettavat palkkatulot: saajia 24 228, summa 716 Me

Eläketulot: saajia 18 568, summa 350 Me

Työttömyysetuudet: saajia 8 3434, summa 48 Me

Vuosi 2019

Verotettavat tulot: saajia 46 493, summa 1 279 Me

Verotettavat ansiotulot: saajia 44 578, summa 1 182 Me

Verotettavat palkkatulot: saajia 24 677, summa 715 Me

Eläketulot: saajia 18 525, summa 340 Me

Työttömyysetuudet: saajia 5 972, summa 39 Me

Verotettavaa tuloa ovat ansiotulot ja pääomatulot. Ansiotuloja ovat palkkatulo, eläketulo ja veronalaiset sosiaalietuudet, esimerkiksi työttömyys- ja vanhempainpäivärahat.

Alle 40 000 tienanneet kärsivät koronasta eniten

Alle 40 000 euroa ansiotuloja vuodessa tienaavat kärsivät koronavuodesta taloudellisesti eniten. Vuonna 2020 tuloluokan palkkojen määrä laski 4,8 prosenttia edellisvuoteen verrattuna.

Tuloluokassa maksettujen työttömyysetuuksien määrä puolestaan kasvoi kolmanneksella.

Tiedot käyvät ilmi Verohallinnon torstaina julkaisemista vuoden 2020 tuloverotilastoista.

Veronalaisia ansiotuloja ovat palkkatulot, eläketulot, työttömyysetuudet, muut veronalaiset sosiaalietuudet ja muut ansiotulot, kuten yrittäjätulot.

Viime vuonna kaksi kolmasosaa kaikista ansiotuloista oli palkkatuloja. Toiseksi suurimman osuuden muodostivat eläkkeet, joita oli liki neljännes kaikista ansiotuloista.

Eniten veronalaisia ansiotuloja saivat 30 000–40 000 euroa vuodessa tienaavat. He myös maksoivat eniten veroa ansiotuloistaan. Tuloluokka sai viime vuonna yhteensä 27,6 miljardia euroa ansiotuloja, joista maksettiin viisi miljardia euroa veroja.

– Kuudesosa tulonsaajista tienaa 30 000–40 000 euroa vuodessa ansiotuloja. He kerryttävät veropottia eniten, vaikka matalammissa tuloluokissa ansiotuloja saavia on määrällisesti enemmän. Syynä tähän on progressiivinen verotus, Ylitarkastaja Matti Luokkanen Verohallinnosta kertoo. (STT)