Paperiliitto uhkaa UPM:ää työnseisauksella, lakko alkaisi tehtailla vuoden alusta

Paperiliiton hallitus on ilmoittanut mahdollisesta työnseisauksesta metsäyhtiö UPM:n paperiteollisuuden työehtosopimusta noudattaneissa tehtaissa. Lakko alkaisi tehtailla 1. tammikuuta. Se päättyisi 22. tammikuuta, ellei sitä ennen saavuteta neuvottelutulosta uudesta työehtosopimuksesta, kertoo Paperiliitto tiedotteessa.

Syynä lakkovaroitukseen on se, että Paperiliitto ja UPM eivät ole pystyneet neuvottelemaan yrityskohtaisesta työehtosopimuksesta. Paperiliitto haluaa sopia UPM:lle yhden sopimuksen, mutta UPM haluaa viisi eri liiketoimintakohtaista sopimusta.

Paperiliiton mukaan sen jäsenet eivät tule lakon aikana lainkaan töihin, koska UPM on ilmoittanut, että nykyisellä paperiteollisuuden työehtosopimuksella ei ole niin sanottua jälkivaikutusta. Siten työehdot määräytyvät vuoden alusta alkaen lain ja yrityksen määrittelemin ehdoin. Perinteisesti lakon ulkopuolelle jätettyihin töihin on mahdollista tulla, jos se on mahdollista nykyisillä työehdoilla.

Nykyinen paperiteollisuuden työehtosopimus on voimassa vuoden loppuun.

Samalla Paperiliiton hallitus hyväksyi paperiteollisuuteen Metsä Groupin ja kuuden muun yrityksen uudet työehtosopimukset.

Saila Kiuttu

STT

