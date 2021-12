Parlamentaarinen TKI-työryhmä luovuttaa raporttinsa

Parlamentaarinen tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan työryhmä luovuttaa tänään raporttinsa. TKI-työryhmä kertoo raportin tuloksista kello 14 alkavassa tiedotustilaisuudessa.

Työryhmä on etsinyt ratkaisua julkisen tutkimus- ja kehittämisrahoituksen pitkäjänteiseen kasvattamiseen. Suomen tavoitteena on nostaa tutkimus- ja kehittämismenot neljään prosenttiin suhteessa bruttokansantuotteeseen vuoteen 2030 mennessä.

Suomen kilpailukyvyn ja hyvinvoinnin arvioidaan perustuvan osaamiselle, tutkimukselle ja innovaatioille. Tutkimuksella ja innovaatiotoiminnalla on ratkaiseva merkitys tuottavuuden kasvussa, elinkeinoelämän uudistumisessa ja hyvinvoinnin luomisessa.

Pääministeri Sanna Marinin (sd.) hallitus päätti huhtikuussa parlamentaarisen työryhmän perustamisesta Suomen TKI-tavoitteen edistämiseksi.

Marraskuussa päättyneellä lausunto- ja kommenttikierroksella nousi esiin muun muassa rahoituksen ennakoitavuus ja pitkäjänteisyys.

Lausunnoissa korostettiin myös parlamentaarisen sitoutumisen merkitystä, jotta TKI-investoinnit saadaan pysyvästi kasvu-uralle.

