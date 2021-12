Pelastakaa Lapset vahvistanut kahden työntekijänsä kuolleen Myanmarin joukkosurmassa – Yhdysvallat toistanut vaatimuksensa asevientikiellosta

Kansainvälinen lastensuojelujärjestö Pelastakaa Lapset on vahvistanut tiistaina, että kaksi järjestön työntekijää surmattiin jouluaaton joukkosurmassa Myanmarissa.

Myanmarin itäisessä Kayahin osavaltiossa löydettiin joulupäivänä yli 30 ihmisen palaneet ruumiit maantiellä olleista autoista. Aiemmin Pelastakaa Lapset kertoi kahden kadonneen työntekijänsä joutuneen osallisiksi tapahtumiin.

Järjestön mukaan sotilasjoukot pakottivat ihmiset autoistaan, pidättivät osan, tappoivat monia ja polttivat ruumiit. Pelastakaa Lapset on lopettanut toimintansa Kayahin alueella.

Myanmaria hallitseva sotilasjuntta on kertonut, että sen joukkojen kimppuun oli hyökätty, kun he olivat yrittäneet pysäyttää seitsemän ”epäilyttävästi liikkuvaa” autoa. Juntan puhemiehenä toiminut kenraali Zaw Min Tun kertoi uutistoimisto AFP:lle joukkojen tappaneen välikohtauksessa useita ihmisiä tarkentamatta kuolonuhrien määrää.

Myanmar on ollut kaaoksen tilassa helmikuun sotilasvallankaappauksesta lähtien. Yli 1 300 ihmistä on surmattu turvallisuusjoukkojen kurittaessa juntan vastustajia, ja ympäri maata on muodostettu junttaa vastustavia aseellisia joukkoja.

Yhdysvallat vaatii edelleen aseidenvientikieltoa maahan

Jouluaaton joukkosurman jälkeen Yhdysvallat on toistanut vaatimuksensa Myanmarin asesaarrosta.

– Viattomien ihmisten ja humanitaarista työtä tekevien kimppuun käymistä ei voi hyväksyä. Armeijan laajat julmuudet maan kansalaisia kohtaan alleviivaavat pakottavaa tarvetta saada tekijät vastuuseen, kertoi Yhdysvaltain ulkoministeri Antony Blinken.

Länsimaat ovat pitkään rajoittaneet asemyyntiä Myanmarin armeijalle jo ennen sotilasjuntan valtaannousua. Suurimmat aseiden viejät Myanmariin ovat Kiina, Venäjä ja Intia.

YK:n hätäavun koordinaattori Martin Griffiths kertoi sunnuntaina olevansa kauhistunut tiedoista joukkomurhasta ja vaati tutkimuksia tapahtumien selvittämiseksi.

STT

Kuvat: