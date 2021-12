Pelicansissa koronatartuntoja, lähes koko joukkue karanteeniin

Miesten jääkiekkoliigassa pelaavan Pelicansin joukkueessa on todettu koronavirustartuntoja. Joukkue on asetettu muutamaa henkilöä lukuun ottamatta karanteeniin.

– Useammalla Pelicansin Liiga-joukkueen jäsenellä on todettu koronavirustartunta. Kaikki positiiviseksi testatut henkilöt ovat lieväoireisia. Alueellinen tartuntatautiviranomainen on asettanut joukkueen karanteeniin 9. tammikuuta asti tartuntojen leviämisen estämiseksi, Pelicans kertoi perjantaina kotisivuillaan.

Karanteenin takia lahtelaisjoukkueen otteluohjelmaan tulee kaksi muutosta, sillä 6. tammikuuta pelattavaksi kaavailtu Pelicans-Lukko ja 8. tammikuuta pelattavaksi merkitty Pelicans-KooKoo siirtyvät myöhemmäksi. Otteluiden uudet päivät eivät ole vielä tiedossa.

