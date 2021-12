Perniö rauhoitti kuvataiteilijan sykkeen – Aurora Reinhard tahtoo esille museoihin, koska niissä teosten arvo tunnustetaan

Kuvataiteilija Aurora Reinhard ei haaveillut urasta taiteentekijänä. Keramiikkataiteilija Catharina Kajanderin tyttären silmissä ammatti näytti ankealta.

– Olimme tosi köyhiä, kun olin pieni.

Helsingissä kasvanut Reinhard harrasti nuorena valokuvausta ja tekstiilitöitä, ja päätyi harrastuskavereittensa vanavedessä Torkkelin kuvataidelukioon. Opiskelut jatkuivat kuvataideakatemiassa.

– En keksinyt mitään muutakaan, eikä mikään muu kiinnostanut. En miettinyt, miten työ tuottaa. Päätin elellä työttömyyskorvauksella, jos huonosti käy.

Reinhard on kuitenkin elättänyt itsensä kuvataiteilijana valmistumisestaan asti, vaikka kaupallista esikuvaa ei taiteen saralla ollutkaan.

– En olisi kestänyt tuilla elämiseen liittyvää kyttäämistä.

Ennen päätoimiseksi kuvataiteilijaksi päätymistään hän teki pari vuotta lehdille töitä free lance -kuvaajana.

– Olen saanut työskentelyapurahoja ja tullut pitkään toimeen niillä. Taidemyynti alkoi vähitellen, mutta apurahat ovat tärkeitä, jotta ei tarvitse koko ajan miettiä taiteen tekemistä kaupallisuus edellä.

Reinhard pitää taiteen myynnillä elämistä kuitenkin tavoiteltavana.

– Se edellyttää, että pystyy tekemään merkittävää ja korkeatasoista taidetta, joka on tarpeeksi haluttavaa. Nykyään taiteilijoilla on jo enemmän mahdollisuuksia tulla toimeen, koska maailmassa on yhä enemmän varakkaita ihmisiä ostamassa taidetta ja markkinat kasvavat.

Reinhard toteaa, etteivät hänen käsitteelliset työnsä ole aina kaupallisia, mutta toivoo pystyvänsä vielä yhdistämään taiteen ja kaupallisuuden ihanteet.

– Teoksessa on oltava joku idea. En tee taiteellisia kompromisseja, enkä pysty tekemään mitään, missä ei ole pointtia. Se ei motivoi, hän toteaa.

– Tehtailuun en pysty, mutta pyrin sarjatuotantoon, koska jokaisen yksitellen tekeminen ei elätä.

Reinhard käyttää usein itseään mallina teoksissaan ja asettaa itsensä paikoille, joissa nainen on totuttu näkemään vain mallin asemassa. Hän käsittelee sukupuolisuuden, seksuaalisuuden ja vallankäytön teemoja hyödyntämällä taidehistorian aiheita ja vaihtamalla totuttuja näkökulmia.

– Vuoden 2005 jälkeen aloin kiinnostua kolmiulotteisista jutuista, ja opettelin siihen liittyviä tekniikoita kuten 3D-mallinnusta ja muotitusta. En pystynyt valokuvalla ilmaisemaan kaikkia ideoitani ja kroppa kiukutteli tietokoneen ääressä istumisesta. Videoiden editointi vaatii myös keskittymistä, joka ei sovi tällaiselle semi-adhd:lle, Reinhard hymähtää.

Hän käyttää kolmiulotteisissa teoksissaan erilaisia materiaaleja kuten muovia, kipsiä, metallia ja kangasta.

– Mikä mihinkin teokseen sopii.

Aurora Reinhard muutti Perniöön viime vuoden syksyllä. Hän oli todennut Salon mukavaksi kaupungiksi, kun oli käynyt paikkakunnalla asuvan tuttavansa luona: palvelut ovat hyvät eikä kaupunki ole liian iso.

– Ensin etsimme taloa lähempää pääkaupunkiseutua, mutta hintataso ratkaisi. Emme halunneet mitään isoa remonttiprojektia, kertoo miesystävänsä kanssa Perniön keskustan tuntumasta talon ostanut Reinhard.

– Täällä päin ajellessani olin ihaillut maisemia: seutu on pittoreskia. Kylällä on rautakaupasta lähtien tosi hyvät palvelut, joita kaikkia ei heti edes huomaa.

Reinhardilla on kotitalonsa alakerrassa työtilat ja ympärillä puutarhaa hoidettavaksi.

– Tilaa tarpeeksi, muttei liikaa. Tietenkin katto tulee vastaan, jos aikoo tehdä jotain suurempaa, mutta sellaista projektia varten voin vuokrata työskentelytilaa.

Parhaillaan Reinhard tekee tilaustöitä ja valmistautuu tuleviin näyttelyihin. Hänet on kutsuttu muun muassa Norjaan ryhmänäyttelyyn, jota korona on siirtänyt jo vuodesta 2020.

Reinhardin äidin puoleinen suku on lähtöisin Perniöstä. Sitä hän ei tiennyt ennen kuin oli tehnyt tarjouksen talosta.

– Silloin äiti kertoi, että minun isoäitini isoisä Johan August Fredman syntyi Perniössä vuonna 1863, asui Teijon ruukilla ja meni naimisiin Amanda Mathilda Snällin kanssa. Myöhemmin he muuttivat Hankoon, jossa Johan August työskenteli kivimiehenä. Hän kuoli vuonna 1918.

Reinhard on kiinnostunut perniöläisistä sukujuuristaan ja toivoo saavansa niistä lisätietoa.

Reinhard viihtyy Perniössä ja kehuu naapureitaan.

– En kaipaa mitään, mitä täällä ei olisi, Täällä on sopivan rauhallista, vaikka päivisin kantatie 52:n äänet kuuluvat pihalle, hän toteaa.

– Olin todella väsynyt, kun muutimme tänne. Takana oli monta hektistä vuotta, mutta Perniö rauhoitti sykkeen.

Aurora Reinhard on pitänyt yksityisnäyttelyjä Suomessa, ja osallistunut lukuisiin ryhmänäyttelyihin niin kotimaassa kuin ulkomailla. Merkittävimmäksi hän nostaa Saksan historiallisessa museossa pidetyn näyttelyn. Toissa vuonna Reinhard oli mukana taidemuseo Amos Rexissä Helsingissä esillä olleessa Ars Fennica -ehdokkaiden yhteisnäyttelyssä.

– Minulle on tärkeää päästä esille nimenomaan museoissa, koska ne ovat paikkoja, joista taidehistoriaa kirjoitetaan, Reinhard painottaa.

– Haluan taiteen pyhättöihin teoksia, joita ei nähtäisi niin arvokkaina jossain muualla. Täytyy miettiä, mitkä näyttelypaikat vievät uraa eteenpäin ja mahdollistavat uusien teosten tekemisen. Siksi ihan kaikkiin näyttelyihin ei voi osallistua.

Viime kesänä Reinhard oli mukana Porvoon Triennaalissa. Sen verkkosivuilla kuvattiin hänen veistostensa ja valokuviensa käsittelevän sukupuoli- ja identiteettikysymyksiä viitaten esimerkiksi pornografiaan tai mainosmaisen fetisoituun esinekuvastoon kuten korkokenkiin tai käsilaukkuihin.

Nyt Aurora Reinhardin teoksia on esillä Turun taidemuseon Studion Neverfull -näyttelyssä. Museo toteaa kotisivuillaan, että Reinhardia kiehtovat taiteen, kaupallisuuden ja muodin yhteydet sekä ihmisten halu omistaa kauniina ja arvokkaina pitämiään asioita.

Turun-näyttelyn aiheena on ikoninen luksustuote, Louis Vuittonin Neverfull-laukku. Reinhardin pastellisävyin läpivärjäämät kipsiveistokset jäljittelevät aitoja. Piraattilaukusta valetulla muotilla on Reinhardin käsissä syntynyt taideteoksia, joita taiteilija kontrolloidusti myös hajottaa. Rikkomisella Reinhard uhmaa kaikkialle ulottuvaa, uuvuttavaa täydellisyyden vaatimusta ja asioiden jalustalle nostamista, joka vaikuttaa myös hänen omaan työskentelyynsä. Teoksissa on ilkikurisuutta ja ironiaa.

Aurora Reinhardin Neverfull-näyttely Turun taidemuseossa (Aurakatu 26). Avoinna 16.1. asti ti–pe klo 11–19 ja la–su klo 11–17.

KUVATAITEILIJA

Aurora Reinhard

Syntyi Helsingissä vuonna 1975.

Valmistui kuvataiteen maisteriksi Helsingissä vuonna 2003.

Muutti kumppaninsa kanssa Perniöön viime vuonna.

Harrastaa omakotitalon sisäremontointia ja puutarhanhoitoa.

Ars Fennica -ehdokas vuonna 2019.

Pitänyt yksityisnäyttelyjä Suomessa, Saksassa, Italiassa, Virossa ja Liettuassa.

Osallistunut lukuisiin ryhmänäyttelyihin Suomessa, Ruotsissa, Virossa, Latviassa, Saksassa, Kroatiassa, Serbiassa, Italiassa, Hollannissa, Ranskassa, Sveitsissä, Belgiassa ja Kiinassa.

Teoksia muun muassa Saksan historiallisen museon, Helsingin kaupungin taidemuseon, Kiasman ja Serlachiuksen museon kokoelmissa.

Motto: Olla aito.