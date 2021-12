Perussuomalaiset ja kristillisdemokraatit esittävät pikatestejä vaihtoehdoksi hoitajien rokotusvelvoitteelle

Perussuomalaiset ja kristillisdemokraatit esittivät pikatestausta vaihtoehdoksi hoitajien rokotevelvoitteelle, kun eduskunta keskusteli torstaina hallituksen asiaa koskevasta lakiesityksestä.

Hallitus esitti keskiviikkona tartuntatautilakiin uutta pykälää, jonka mukaan sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstöltä voitaisiin vaatia koronavirusrokotteita. Sote-alalla työskentelevällä olisi lakiesityksen mukaan vastaisuudessa oltava suoja koronaa vastaan rokotusten tai sairastetun taudin kautta.

Perussuomalaisten Sheikki Laakson mukaan hallituksen lakiesitys asettaisi sote-alalle rokotepakon. Laakso muistutti, että hoitajista on pulaa eikä yhdestäkään käsiparista olisi varaa luopua.

– Jos pikatesti otettaisiin käyttöön koronapassin rinnalle, niin ei ketään tarvitsisi pakottaa rokotteiden ottamiseen, Laakso sanoi.

Perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Ville Tavio painotti, että perussuomalaisten esittämä linja olisi hallituksen esittämää linjaa potilasturvallisempi. Tavio muistutti, että koronarokote suojaa vakavalta tautimuodolta, mutta ei estä tartuntaa eikä myöskään tartuttamista.

– Yleisempi testaus hoiva-alalla voisi vähentää tartuntaa sairaisiin, kun myös rokotetun henkilöstön tartunnat havaittaisiin, Tavio sanoi.

Myös kristillisdemokraatit olivat pikatestauksen kannalla.

– Meillä on erittäin nopeita, yksinkertaisia ja tehokkaita pikatestejä, joita tehdään muillakin työpaikoilla tai konferensseissa. Eikö tällaiset edulliset pikatestit olisi nimenomaan ne, joita pitäisi ottaa laajalti käyttöön? Rokotteita meillä on viety aina eteenpäin vapaaehtoisuuden pohjalta, ei koskaan painostamalla tai pakottamalla, Sari Tanus (kd.) sanoi.

Kokoomuksen riveissä hallituksen esitys otettiin muita oppositiopuolueita varauksettomammin vastaan.

– Tämä on välttämätön lainmuutos, jotta me voimme turvata mahdollisimman hyvin sen, että hoitoympäristö on turvallinen ja niillä henkilöillä, jotka hoitavat haavoittuvassa asemassa olevia ihmisiä, on riittävä suoja koronaa vastaan, Sari Sarkomaa sanoi.

Hallituksen lakiesitys ei lämpene testaukselle

Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd.) oli perussuomalaisten kanssa samaa mieltä siitä, että pikatestaus pitäisi saada yhteiskunnassa laajemmin käyttöön, mutta hän ei ottanut kantaa siihen, voisiko se olla vaihtoehto rokotevelvoitteelle.

Kiuru kertoi eduskunnalle, että koronatorjunnan testaus- ja jäljitysstrategiaa ollaan juuri päivittämässä. Hänen mukaansa asiassa saatetaan saada tuloksia jo perjantaina.

Hallituksen lakiesityksessä tarkastellaan myös vaihtoehtoa, jossa testaus voisi toimia rokotussuojan vaihtoehtona. Lakiesityksessä ei kuitenkaan päädytä kannattamaan tätä vaihtoehtoa.

– Säännöllisesti 48 tunnin tai 72 tunnin välein toteutettava oireettoman henkilökunnan PCR- tai antigeenitestaus edellyttäisi riittäviä testaus- ja henkilökuntaresursseja pelkästään tähän tarkoitukseen. Testausresurssien kohdentaminen säännöllisiin sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön testauksiin voisi heikentää muuta covid-19-testausta sekä tartuntojen jäljittämistä. Tämä puolestaan voisi heikentää alueellista epidemiatilannetta sekä vaarantaa samalla riittävien sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen saatavuuden, lakiesityksessä kirjoitetaan.

Tuomas Savonen

STT

Kuvat: