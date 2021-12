Hoitajien rokotevelvoite hyväksyttiin eduskunnassa – äänestyksessä tartuntatautilain väliaikaista muutosta kannatti 107 edustajaa ja vastusti 32

Eduskunta hyväksyi vuoden viimeisessä täysistunnossaan esityksen hoitohenkilöstön rokotevelvoitteesta. Äänestyksessä tartuntatautilain väliaikaista muutosta kannatti 107 edustajaa ja vastusti 32.

Keskustelussa rokotevelvoitetta vastustivat perussuomalaiset ja kristillisdemokraatit. Puolueet esittivät vaihtoehtona pikatestauksen laajentamista.

Perussuomalaisten kansanedustaja Jari Ronkainen esitti lakiesityksen hylkäämistä.

– Tämä esityksenne on susi jo syntyessään. Se ei ratkaise mitään, vaan luo väärää kuvaa ja turvallisuuden tunnetta sekä pahentaa hoitajapulaa, Ronkainen esitti.

Kristillisdemokraattien ryhmänjohtaja Päivi Räsänen piti esitystä huonosti valmisteltuna ja kantoi huolta siitä, että jo entuudestaan vakavasta työvoimapulasta kärsivältä hoitoalalta lähtee työntekijöitä.

– Varmasti olemme kaikki saaneet runsaasti viestejä myös terveydenhuoltoalan ammattilaisilta, jotka ovat kertoneet, että jättävät työpaikkansa, jos tämä laki tulee voimaan. Toivottavasti sitä tapahtuu mahdollisimman vähän, sillä tilanne on kyllä kriittinen.

Lain mukaan työnantaja voi edellyttää riskiryhmien kanssa työskentelevältä sote-henkilökunnalta rokotusta tai todistusta sairastetusta taudista. Rokottamattomat henkilöt voidaan siirtää muihin tehtäviin ja ääritapauksessa heidän palkanmaksunsa voidaan keskeyttää.

Kokoomukselta tuki hallituksen esitykselle

Kokoomuksen ryhmänjohtaja Kai Mykkänen ilmoitti kokoomuksen kannattavan hallituksen esitystä, jotta terveydenhuolto saadaan pidettyä pystyssä lähiviikkoina. Pikatestit eivät korvaa rokotetta, hän totesi.

– Meidän täytyy nostaa terveydenhuoltoalan ammattilaisten rokotuskattavuutta. Sen takia tämä lakiesitys, joka nyt on pöydällä, niin vaikea kuin se onkin, on hyväksyttävissä ja kokoomus sitä tukee, Mykkänen sanoi.

Keskustelun aallot nousivat välillä korkeiksi ja vasemmistoliiton ryhmänjohtaja Jussi Saramo torui välihuutojen säestämänä perussuomalaisia epäluulon lietsomisesta rokotetta vastaan mielenosoituksissa, salin ulkopuolella ja sosiaalisessa mediassa.

– Osa sanoo, että emme me vastusta rokotteita, ja joku toinen sanoo, että kyllä nämä vähän arveluttavia ovat. Mielipiteenvapaus on, mutta kyllä pitäisi olla jotain vastuuta ihmisten turvallisuudesta ja terveydestä, Saramo moitti.

Vuoden viimeisessä täysistunnossa eduskunta hyväksyi ilman äänestystä hallituksen esityksen poistaa koronan pikatestien arvonlisävero.

Lähetekeskustelussa oli lisäksi esitys, jonka nojalla työterveydenhuollon koronarokotuksista saamaa korvausta nostetaan 10 eurosta 16 euroon.

Istunnon jälkeen eduskunta jäi istuntotauolle. Uusi istuntokausi alkaa 2. helmikuuta, ellei puhemiehistö päätä kutsua eduskuntaa koolle jo ennen sitä jonkin kiireellisen asian takia.

Nina Törnudd

STT

Kuvat: