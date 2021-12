Perussuomalaiset tivasi vastauksia ilman oleskeluoikeutta Suomessa olevien tilanteesta – sisäministeri Mikkosen mukaan mitään valmistelua ei ole käynnissä

Oppositiopuolue perussuomalaiset haastoi hallitusta ja etenkin sisäministeri Krista Mikkosta (vihr.) torstaina eduskunnan kyselytunnilla selvityksestä, joka koskee ilman oleskeluoikeutta Suomessa oleskelevien ihmisten tilannetta.

Ilta-Sanomat kertoi marraskuun lopulla, että selvityksessä kaavaillaan oleskeluluvan myöntämistä ilman oleskelulupaa maassa pitkään olleille. IS:n mukaan Suomessa oleskelun laillistaminen koskisi arviolta ainakin 3 000 ihmistä.

Perussuomalaisten Jenna Simulan mukaan oleskelulupien myöntäminen kielteisiä turvapaikkapäätöksiä saaneille ihmisille ”romuttaisi koko turvapaikkajärjestelmän ja viimeisetkin rajoitteet hallita Suomeen suuntautuvaa maahanmuuttoa”.

Sisäministeri Mikkonen kiisti, että mitään valmistelua olisi meneillään. Hänen mukaansa kyse on vasta selvityksestä.

– Ei ole mitään valmistelua käynnissä siitä, että oltaisiin kerralla laillistamassa joukkoa laittomia maahanmuuttajia. Mutta silti tätä kysymystä nyt täällä kysytään ja kysytään, Mikkonen sanoi.

Päätökset jatkovalmistelusta selvityksen pohjalta

Samoin valtiovarainministeri Annika Saarikko (kesk.) sanoi, ettei hallitus ole antamassa tällaista esitystä eikä sisäministeri ole sellaista hallitukselle esitellyt.

Perussuomalaisten Simulan mielestä näyttää kuitenkin käyvän niin, että ”ensin selvitellään ja pian on laki voimassa”.

Sisäministeriö asetti viime keväänä hankkeen, jossa tehdään selvitys mahdollisista kansallisista ratkaisuista pitkään maassa ilman oleskeluoikeutta olleiden ihmisten tilanteeseen. Päätökset jatkovalmistelusta tehdään selvityksen pohjalta erikseen.

Kansanedustaja Mari Rantasen (ps.) mukaan näyttää siltä, että sisäministeriö on viime aikoina keskittynyt lähinnä maahanmuuttoasioihin.

– Tehdäänkö siellä sisäministeriössä enää mitään muuta kuin maahanmuuttajien haalimiseen liittyvää politiikkaa? Rantanen kysyi.

– Minusta tuntuu, että täällä on ihan toiset tahot, jotka eivät kykene keskittymään mihinkään muuhun kuin maahanmuuttokysymyksiin, Mikkonen vastasi.

Iiro-Matti Nieminen

STT

