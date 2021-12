Perustuslakivaliokunta linjasi: koulujen juhlia voidaan jatkossakin järjestää kirkossa

Eduskunnan perustuslakivaliokunta linjasi torstaina, että koulujen juhlia voidaan jatkossakin järjestää kirkossa. Juhlan järjestäminen kirkossa ei valiokunnan mielestä sellaisenaan tee tilaisuudesta uskonnollista eikä sen sisällöstä uskonnon harjoittamista, koska kirkkotiloja käytetään yleisesti erilaisiin ei-uskonnollisiin tilaisuuksiin kuten konsertteihin ja muihin esityksiin.

Eduskunnan apulaisoikeusasiamies arvioi vuonna 2018 antamassaan ratkaisussa joulujuhlien järjestämisen kirkkosalissa ongelmalliseksi.

Perustuslakivaliokunta otti nyt mietinnössään kantaa oikeusasiamiehen kertomukseen vuodelta 2019. Mietintö valmistui torstaina.

Valiokunnan mielestä juhlan järjestämistä kirkkosalissa tai muussa uskonnollisessa tilassa ei voida pitää lähtökohtaisesti perustuslain vastaisena.

Perustuslakivaliokunta painottaa kuitenkin, että juhlia järjestettäessä on varmistuttava siitä, että oppilaiden uskonnon ja omantunnon vapaus tulee yhdenvertaisesti turvatuksi.

– Kirkkotilan tai minkä tahansa selvästi uskonnollisen tilan käyttöön juhlan pitopaikkana liittyy uskonnonvapauden, yhdenvertaisuuden ja julkisen vallan neutraalisuuden kannalta jännitteitä, jotka vaikuttavat myös esimerkiksi siihen, minkälaista sisältöä voidaan pitää hyväksyttävänä järjestettäessä opetukseen kuuluvia juhlia tällaisessa tilassa, valiokunta toteaa.

Perustuslakivaliokunta täsmensi nyt aiempaa kantaansa, sillä se otti vuonna 2014 kantaa uskonnon ja omantunnon vapauden huomioon ottamiseen koulujen tilaisuuksissa. Tuolloin se ei kuitenkaan ottanut nimenomaisesti kantaa sivistysvaliokunnan esittämään kysymykseen siitä, tekeekö kirkkotila koulun juhlasta uskonnollisen.

Risikko: Tärkeää, että linjaus etenee koulutuskentän tietoisuuteen

Sivistysvaliokunnan puheenjohtaja Paula Risikko (kok.) on tyytyväinen perustuslakivaliokunnan kantaan. Hänen mielestään se selkiyttää oikeustilaa.

– Oppilaiden yhdenvertaisuutta ja uskonnonvapautta ei loukkaa tulkinnan mukaan itsessään se, että koulun juhlatilaisuus järjestetään esimerkiksi kirkkosalissa. Olen huojentunut, että aiemmat perinteet ja toimintatavat voivat jatkua, Risikko sanoo tiedotteessaan.

Risikon mielestä Opetushallituksen on annettava perustuslakivaliokunnan kannanoton pohjalta uudet ohjeistukset koulutuksen järjestäjille.

– On tärkeää, että tämä linjaus etenee myös koulutuskentän tietoisuuteen, Risikko sanoo.

