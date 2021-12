Nashvillen Eeli Tolvasen maaliputki jatkui Mikael Granlundin tarjoillessa paikkaa – Kasperi Kapaselle kauden kuudes maali

Jääkiekon NHL:ssä Nashville Predators vei 2-3-vierasvoiton New Jersey Devilsistä. Ottelun ensimmäisiä maaleja saatiin odottaa yli puolet peleistä, jolloin molemmat joukkueet iskivät kertaalleen kahden minuutin sisällä. Toisen erän lopulla Nashvillen Eeli Tolvanen laukoi komeasti ylivoimalla joukkueensa 1-2-johtoon Mikael Granlundin syötöstä.

Kolmannessa erässä viimeisteltiin pelin loppulukemiksi 2-3.

Tolvanen on tehnyt maalin nyt neljässä perättäisessä ottelussa. Granlundille syöttöpisteitä on kertynyt tällä kaudella jo 22 kappaletta.

New Jerseyn Janne Kuokkaselle peliaikaa kertyi hieman yli kahdeksan minuuttia.

Kapasen Pittsburgh 2-4-voittoon Washingtonista

Kasperi Kapasen edustama Pittsburgh Penguins voitti Washington Capitalsin maalein 2-4.

Kapanen vastasi Pittsburghin kolmannesta osumasta, kun hän pääsi livauttamaan kiekon verkkoon Washingtonin maalivahti Ilja Samsonovin jalkojen välistä toisen erän puolivälissä. Pittsburghin 0-3-osuma oli Kapaselle kauden kuudes maali.

New York Rangers voitti vieraspelin Buffalo Sabresia vastaan loppulukemin 1-2. Buffalon maalilla torjuneelle Ukko-Pekka Luukkoselle pelissä kertyi 29 torjuntaa.

Buffalon Henri Jokiharjulle ja New Yorkin Kaapo Kakolle ei pisteitä irronnut. Kakko viihtyi jäällä noin 18 minuuttia ja Jokiharju lähes 22 minuuttia.

Rantanen taisteli syötön avauksesta, Luostarinen alusti maaliin johtaneen hyökkäyksen

Colorado Avalanche voitti maaleja pursunneen ottelun Detroit Red Wingsiä vastaan lukemin 7-3.

Coloradon Mikko Rantanen merkittiin syöttäjäksi 5-2-maaliin, kun hän taisteli hyökkäyspään aloituksesta kiekon viimeistelystä vastanneelle Andre Burakovskylle.

Rantaselle on kertynyt nyt kolmessa pelissä tehot 2+3.

Florida Panthers otti vierasvoiton Arizona Coyotesista maalein 1-3.

Floridan Eetu Luostarinen merkittiin pelin avausmaalin toiseksi syöttäjäksi, kun hän avasi joukkuetovereilleen Patric Hörnqvistille ja Ryan Lombergille maaliin johtaneen kaksi vastaan yksi -hyökkäyksen. Floridan Olli Juoleville kertyi pelissä jääaikaa noin kymmenen minuuttia.

Elias Peltonen

STT

