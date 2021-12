Pohjanmaalla tehty useita koulu-uhkauksia, poliisi pyytää tietoja Tiktokissa mahdollisesti kiertävästä haasteesta

Pohjanmaalla on tehty viikon aikana useita koulu-uhkauksia, joiden taustalla saattaa olla sosiaalisessa mediassa leviävä haaste. Uhkauksia on tehty eri sosiaalisen median palveluissa ja eri puolilla Pohjanmaata.

Poliisin mukaan viimeisimmät uhkaukset ovat tulleet Keski-Pohjanmaalta Kokkolasta keskiviikkona ja Etelä-Pohjanmaalta Seinäjoelta torstaina. Molemmissa tapauksissa alaikäiset epäillyt on otettu kiinni.

Poliisin saaman tiedon mukaan videopalvelu Tiktokissa leviäisi haaste, jossa yllytetään tekemään koulu-uhkaus. Poliisi pyytää haasteesta tietäviä kertomaan tietonsa poliisille osoitteeseen vihjeet.pohjanmaa@poliisi.fi.

Poliisi korostaa, että jokaiseen uhkaukseen suhtaudutaan vakavasti.

– Usein näissä tapauksissa toimitaan ajattelemattomasti eikä ymmärretä sitä, että asia johtaa yleensä rikosilmoituksen kirjaamiseen laittomasta uhkauksesta, poliisin tiedotteessa sanotaan.

STT

