Poliisi kehottaa ottamaan naapurit huomioon uudenvuoden juhlinnassa

Poliisi varautuu tänä vuonna uudenvuodenvietossa erityisesti kotihälytystehtäviin. Valvonnassa poliisi keskittyy muun muassa alaikäisten alkoholinkäyttöön sekä ilotulitteiden turvalliseen käsittelyyn.

Lounais-Suomen poliisi ennakoi uudenvuoden juhlinnan painottuvan tänä vuonna koronarajoitusten takia koteihin. Aluehallintovirasto on kieltänyt kaikki sisä- ja ulkotiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset. Ravintolat saavat olla auki vain alkuillan ajan.

– Poliisi näkyy illan ja yön aikana eri puolilla kaupunkien sekä kuntien keskustoja ja taajamia ja puuttuu muita uudenvuodenjuhlijoita häiritsevään käyttäytymiseen. Koska tänä vuonna vuoden vaihtumista ei voi juhlistaa ravintoloissa, siirtynee suuri osa juhlista yksityiskoteihin. Toivomme, että kaikki kunnioittaisivat juhlan tuoksinassa myös naapurirauhaa, sanoo komisario Joni Saarimäki Lounais-Suomen poliisilaitokselta tiedotteessa.

Poliisi valvoo edellisvuosien tapaan uudenvuodenaattona erityisesti nuorten päihteiden käyttöä. Alaikäisen, yli 15-vuotiaan hallussa olevasta alkoholista seuraa sakko. Poliisi ilmoittaa asiasta aina myös huoltajille sekä lastensuojeluviranomaisille.

– Vanhemmilla on myös vastuu lasten ja nuorten turvallisesta ja päihteettömästä juhlimisesta. Uudenvuodenjuhlinnasta on hyvä keskustella nuorison kanssa etukäteen kotona, Saarimäki muistuttaa.

Poliisi valvoo Lounais-Suomessa myös ilotulitteiden käyttöä. Ilotulitteita saa ampua uudenvuodenaaton iltakuudesta kahteen asti uudenvuodenyöhön. Ilotulitteita voivat ampua ja pitää hallussa vain täysi-ikäiset henkilöt, ja niitä on käsiteltävä turvallisesti ja ohjeiden mukaisesti.

– Ilotulitteita on käsiteltävä siten, ettei niistä aiheudu vaaraa ihmisille tai omaisuudelle. Päihtyneenä ilotulitteista on pysyttävä erossa, ja päihtyneelle ei niitä myöskään saa luovuttaa. Kannattaa myös muistaa, että suojalasien käyttö on ilotulitteita ampuessa pakollista, Saarimäki huomauttaa.

MUISTA NÄMÄ KÄYTTÄESSÄSI ILOTULITTEITA

1. Ilotulitteiden käyttäjän on käytettävä suojalaseja.

2. Hätäraketteja saa käyttää vain todellisessa hätätilanteessa.

3. Ilotulitteiden käyttäjä on vastuussa niiden oikeasta käytöstä sekä käytössä sattuneista vahingoista. Ilotulituksesta muodostuvat roskat on siivottava käyttöpaikalta.

4. Ilotulitteiden käytössä on noudatettava tuotteen pakkauksessa esitettyjä käyttöohjeita.

5. Ilotulitteina saa käyttää vain yleiseen kauppaan ja käyttöön hyväksyttyjä tuotteita.

6. Ilotulitteet on ammuttava vähintään 15 metrin etäisyydeltä rakennuksista.

7. Ilotulitteita ei saa suunnata tai heittää ihmistä tai rakennusta kohti. Ilotulitteita ei saa käyttää yleisön joukossa.

8. Ilotulitteita ei saa ampua rakennuksen katoilta, parvekkeilta tai terasseilta.

9. Ilotulitteita ei saa luovuttaa alaikäiselle tai päihtyneelle henkilölle.

10. Metsä- tai ruohikkopalovaroituksen tai kovan tuulen aikana ilotulitteiden käyttö on kielletty. Ilotulitusta harkitsevan on selvitettävä voimassa olevat varoitukset. Varoituksista kerrotaan esimerkiksi Ilmatieteen laitoksen verkkosivuilla.

Lähde: Varsinais-Suomen pelastuslaitos