Poliisi tutkii Nurmijärvellä tapahtunutta henkirikosta – useita henkilöitä otettu kiinni

Itä-Uudenmaan poliisi kertoo Twitterissä, että poliisilla on ollut väkivaltatehtävä Nurmijärven Klaukkalassa, Peltohiirentiellä. Tehtävä alkoi neljältä aamuyöllä ja paikalla on ollut runsaasti partioita.

Tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Mikko Minkkinen kertoo STT:lle, että tapausta tutkitaan henkirikoksena. Poliisi on ottanut kiinni useamman henkilön tapahtumiin liittyen. Poliisin mukaan epäilty rikos on tapahtunut asunnossa.

Poliisi on puhuttanut alueen asukkaita. Tutkinta on kesken ja poliisi ilmoittaa kertovansa tapahtumista myöhemmin lisää.

https://twitter.com/IUPoliisi/status/1469951690329755657

STT

