Posti toimitti sesonkiviikkoina yli seitsemän miljoonaa pakettia

Posti kertoo toimittaneensa joulun alusviikoilla noin 7,4 miljoonaa pakettia. Joulukortteja on lähetetty lähes 16 miljoonaa kappaletta. Sesonki alkoi Black Friday -viikolla.

– Paketteja on mennyt valtavat määrät kotiin, automaatteihin ja postiluukkuun. Kotiintoimitus on ollut tänä vuonna suosittua, ja siinä arvostetaan kuljettajiemme ystävällisyyttä ja asennetta, arvioi Tommi Kässi tiedotteessa.

Kässi vastaa Postin suurista kotimaisista paketti- ja verkkokauppa-asiakkuuksista.

Paketteja voi noutaa osasta nouto- ja palvelupisteistä vielä jouluaattona.

Postin mukaan joulukortti on suomalaisille tärkeä osa joulunviettoa. Perinne pitää edelleen pintansa.

– Ilahduttamisella on erityinen paikkansa erityisesti näin jouluna. Aitoa korttia arvostetaan, ja sitä pidetään pitkään esillä myös joulun jälkeen, sanoo Postin kuluttajakirjepalveluista vastaava Tuija Åkerman.

Posti varoittaa, että ulkomailta saapuvassa postissa voi olla maahantuloviivettä koronarajoitusten takia, mutta Suomeen saavuttuaan lähetykset lajitellaan ja jaetaan viiveettä.

Joulukortit, joissa on väärä tai puutteellinen osoite, kulkevat Postin osoiteselvityksen kautta. Ne pyritään jakamaan uuteenvuoteen mennessä.

STT

Kuvat: