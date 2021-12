Presidentti Martti Ahtisaarella todettu uusi koronavirustartunta

Presidentti Martti Ahtisaarella on todettu uusi koronavirustartunta, kertoi tasavallan presidentin kanslia tiedotteessa keskiviikkona. Ahtisaaren kerrotaan voivan olosuhteisiin nähden hyvin, mutta hän on sairaalahoidossa. Tartunta varmistui keskiviikkona.

Ahtisaari sairasti koronan myös maaliskuussa 2020. Tuolloin myös Eeva Ahtisaarella todettiin koronavirustartunta joitakin päiviä ennen kuin presidentti Ahtisaaren tartunta todettiin. Eeva Ahtisaaren tartunnan arvioitiin tulleen Musiikkitalossa järjestetystä naistenpäivän juhlakonsertista.

Luopunut julkisesta toiminnasta

Presidentti Ahtisaari sairastaa Alzheimerin tautia ja on sen johdosta luopunut kaikesta julkisesta toiminnasta. Asiasta kertoi tasavallan presidentin kanslia syyskuussa.

Presidentti Ahtisaari syntyi Viipurissa vuonna 1937. Hän oli presidenttinä yhden kauden, vuosina 1994-2000, voitettuaan presidentinvaalien toisella kierroksella RKP:n Elisabeth Rehnin.

Hän oli sitä ennen noussut kansan suosikkina SDP:n presidenttiehdokkaaksi ohi Kalevi Sorsan keräten SDP:n esivaaleissa yli 60 prosenttia äänistä.

Virkakautensa jälkeen hän toimi useissa kansainvälisissä rauhanneuvottelun ja sovittelun tehtävissä ja jatkoi siten YK:n palveluksessa tekemäänsä työtä. Ansioistaan Namibian, Kosovon ja Acehin rauhanteossa hänelle myönnettiin Nobelin rauhanpalkinto vuonna 2008.

Hän perusti vuonna 2000 Crisis Management Initiativen, josta on kehittynyt kansainvälisesti tunnettu rauhanvälitysjärjestö. CMI vaihtoi toukokuussa nimeään ja on tätä nykyä CMI – Martti Ahtisaari Peace Foundation.

Ahtisaari luopui vuonna 2017 CMI:n hallituksen puheenjohtajuudesta, jolloin tehtävä siirtyi Alexander Stubbille.

Minna Pulli, Arttu Mäkelä

STT

