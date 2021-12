Presidentti Niinistö keskusteli Yhdysvaltain presidentti Bidenin kanssa – tiistaina vuorossa Venäjän presidentti Putin

Presidentti Sauli Niinistö ja Yhdysvaltain presidentti Joe Biden keskustelivat maanantaina puhelimessa, kertoo presidentin kanslia tiedotteessaan.

Keskustelun pääaiheena oli Ukrainan rajoilla vallitseva huolestuttava tilanne. Venäjä on keskittänyt joukkoja Ukrainan rajoille viime viikkoina.

Presidentit pitivät tärkeänä tehdä yhteistyötä, jotta jännittyneeseen tilanteeseen löydettäisiin diplomaattinen ratkaisu.

– Kiitos erinomaisesta ja syväluotaavasta keskustelusta, presidentti Joe Biden, Niinistö kirjoitti englanniksi Twitter-tilillään.

Tiistaina Niinistön on määrä keskustella puhelimitse Venäjän presidentti Vladimir Putinin kanssa.

Viime viikolla Biden ja Putin pitivät videoneuvottelun. Biden kertoi myöhemmin toimittajille varoittaneensa Putinia ennennäkemättömistä pakotteista, jos Venäjä hyökkää Ukrainaan. Putin puolestaan sanoi myöhemmin, että Venäjällä on oikeus puolustaa turvallisuuttaan. Hän kieltäytyi sanomasta, oliko hän suunnitellut hyökkäystä Ukrainaan.

Aiemmin maanantaina myös EU-maiden ulkoministerit varoittivat Venäjää vakavista seurauksista, jos tilanne Ukrainan rajalla kärjistyy. Viikonloppuna varoituksen seurauksista tekivät G7-maiden ulkoministerit.

Biden kiitti Niinistöä hävittäjävalinnasta

Presidentin kanslian tiedotteen mukaan Niinistö ja Biden keskustelivat myös Suomen ja Yhdysvaltain kahdenvälisistä suhteista. Suomen presidentti sanoi arvostavansa sitä, että sotilasliitto Nato ylläpitää avoimien ovien politiikkaa. Niinistö kertoi Bidenille myös Suomen turvallisuuspolitiikan pääpilareista.

Samassa yhteydessä Niinistö esitti surunvalittelunsa Yhdysvaltoja koetelleiden tornadojen ja niiden aiheuttamien kuolonuhrien johdosta.

Valkoisen talon tiedotteen mukaan Biden kertoi Niinistölle ottaneensa ilolla vastaan Suomen hävittäjävalinnan. Hallitus kertoi viime viikolla, että yhdysvaltalaisen Lockheed Martinin monitoimihävittäjä F-35 on Suomen seuraava hävittäjämalli. Bidenin mukaan hankinta luo vahvan pohjan entistä tiiviimmille kahdenvälisille puolustussuhteille tulevaisuudessa.

Aiemmin maanantaina Niinistö kävi puhelinkeskustelun Kreikan pääministeri Kyriakos Mitsotakisin kanssa, tiedotteessa kerrotaan. Keskustelun aiheena oli Mitsotakisin tapaaminen Putinin kanssa edellisviikkona Venäjän Sotshissa.

Marja Juonala, Milja Rämö, Saara-Miira Kokkonen

STT

