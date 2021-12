Presidentti Putinin perinteinen lehdistötilaisuus alkoi Moskovassa

Venäjän presidentti Vladimir Putin on aloittanut perinteisen loppuvuoden lehdistötilaisuutensa Moskovassa. Tilaisuuteen on kutsuttu tavanomaista vähemmän toimittajia koronamääräysten takia. Noin 500 venäläisen ja ulkomaisen toimittajan joukko on Kremlin valitsema.

Ulkomailla lehdistötilaisuudessa kiinnostaa erityisesti se, jatkaako Putin viime aikojen uhkaavia ja sotaisia puheitaan länsimaita, Natoa ja Ukrainaa kohtaan. Tilaisuus kuitenkin alkoi kysymyksellä koronapandemiasta ja sen vaikutuksesta Venäjän talouteen.

