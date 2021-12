Presidenttipari vastaanotti perinteiset joulutervehdykset, kuten joulukinkun ja -hauen, joka oli tänä vuonna poikkeuksellisesti keraaminen

Presidenttipari vastaanotti perinteiset joulutervehdykset tänä vuonna etäyhteyden kautta, kertoo presidentin kanslia.

Metsäylioppilaat tervehtivät presidenttiparia luomumetsäkuusella. Metsäylioppilaiden kuusikauppiaiden luomumetsäkuusi oli jo valmiiksi koristeltuna Mäntyniemen aulassa.

Maataloustuottajain Vehmaan yhdistyksen edustajat luovuttivat presidenttiparille joulukinkun jo 25. kerran.

Perinteisen jouluhauen sijaan Korppoosta saapui tänä vuonna tervehdyksenä keraaminen hauki, koska jäätilanne ei sallinut jouluhauen pyydystämistä. Korppoolaiset ovat vieneet kuninkaalle ensimmäisen jouluhauen jo 1700-luvulla.

Karjalan liitolta syötävää ja kirja

Karjalan Liitto toi Mäntyniemeen korin, jossa oli ohrapiirakoita tattarikuoressa, perunapiirakoita, vatruskoita sekä sulhaspiirakoita. Puheenjohtaja Outi Örn ja toiminnanjohtaja Pertti Hakanen lahjoittivat myös liiton julkaiseman kirjan, joka sisältää kertomuksia siirtokuntien kohtaloista ja sotatapahtumista.

– Onnittelut kirjan johdosta. On merkittävä työ, minkä olette tehneet kootessanne nämä hyvin liikuttavat kohtalot, puoliso Jenni Haukio sanoi tiedotteen mukaan.

Eläin- ja luonnonsuojelujärjestöt luovuttivat jo perinteisen kasviskorin, jossa on tänä vuonna teemana suomalaisen kasviruokatuotannon monimuotoisuus. Suomen Kukkakauppiasliiton Helsingin piiri kertoi presidenttiparille kukkatervehdyksestään, jossa on käytetty erilaisia orkideoita, jouluruusua ja luonnonmateriaaleja Seurasaaresta.

Tilaisuuden päätti vuoden 2021 Lucia-neito Tilde Polviander ja hänen kuoronsa lauluesityksellään. Perinteisesti Lucia-neito on vieraillut joulu- ja tammikuun aikana sairaaloissa ja vanhainkodeissa tuomassa valoa talven pimeyteen.

Emmi Tilvis

STT

