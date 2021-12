Puolueet hyrisevät tyytyväisyyttä hävittäjähankintaan – kiiteltiin yhteisymmärrystä yli hallituksen ja opposition rajan

SDP:n kansanedustaja ja puolustusvaliokunnan jäsen Mika Kari arvioi, että yhdysvaltalaisen Lockheed Martinin F-35-monitoimihävittäjän hankinta vahvistaa entisestään Suomen sotilaallisen liittoutumattomuuden perustaa, jonka muodostaa itsenäiseen suorituskykyyn perustuva puolustusvoimat sekä korkea maanpuolustustahto.

Hänen mukaansa hankinta on niin talouden kuin kansallisen turvallisuuden näkökulmasta merkittävä ja se perustui huolelliseen ja tarkkaan harkintaan.

– Hävittäjävalinta jatkaa jo 90-luvulla valittua ulko- ja turvallisuuspolitiikan linjaa, jossa sotilaallisesti liittoutumaton Suomi määrittelee omien turvallisuustarpeiden pohjalta tarkoituksenmukaisimman ja tehokkaimman suorituskyvyn ilmavoimillemme, Kari sanoo tiedotteessa.

Kari kertoo, että puolustusvaliokunta ja eduskunta ovat hankintaprosessin aikana korostaneet, että Hornet-kaluston suorituskyky on korvattava täysimääräisesti. Hankinnan tulee mahtua uuden kaluston käyttö- ja huoltokustannuksista sovittuihin raameihin.

– Toivon, että hankinta, josta noin kolmannes ohjataan teolliseen yhteistyöhön, hyödyntää maksimaalisesti suomalaista teollisuutta ja suomalaisen osaamisen kehittämistä, Kari sanoo.

Perussuomalaiset arvioivat kaikkien kriteereiden täyttyneen

Perussuomalaisten eduskuntaryhmä on tyytyväinen Puolustusvoimien ja valtioneuvoston päätöksen valita F-35 monitoimihävittäjä.

– Suurin asiantuntemus valinnassa on Puolustusvoimilla, ei poliitikoilla. F-35:n valinnassa kaikki kriteerit täyttyvät asiantuntijoiden mukaan – mukaan lukien huoltovarmuustekijät. Olemme tyytyväisiä, että juuri asiantuntemusta kuunneltiin, korostaa perussuomalaisten kansanedustaja ja puolustusvaliokunnan varapuheenjohtaja Jari Ronkainen.

Perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Ville Tavio arvioi, että vaatimus puolustuskyvyn täysimääräisestä ylläpidosta toteutuu hankinnan myötä.

– Perussuomalaisille on alusta asti ollut prioriteetti, että Hornetien suorituskyky korvataan täysimääräisesti. Kiitän asiassa kaikkia eduskuntapuolueita, sillä puolustuskyvyn ylläpidosta vallitsee laaja yksimielisyys, Tavio sanoo.

Kokoomus korostaa kynnystä käyttää sotilaallista voimaa

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo kiittää Twitterissä kaikkia hävittäjähankinnan valmisteluun osallistuneita tahoja.

– Kynnys käyttää sotilaallista voimaa Suomea kohtaan on korkea, kiitos uskottavan maanpuolustuksemme. Näin myös jatkossa. Tätä tarkoitusta uudet hävittäjät palvelevat, Orpo kirjoittaa.

Kokoomuksen puolustusvaliokuntaryhmä on tyytyväinen HX-hankkeen lopputulokseen.

– Syksyllä 2015 alkanut HX-hanke on ulottunut useammalle vaalikaudelle ja yli opposition ja hallituksen välisen rajan. Se on ollut samalla osoitus siitä, miten Suomessa kyetään tekemään yhteisymmärrykseen pohjaavia turvallisuuspoliittisia ratkaisuja, painottaa puolustusvaliokunnan puheenjohtaja, kansanedustaja Ilkka Kanerva tiedotteessa.

Hänen mukaansa yhteisymmärrys korostuu, kun kyseessä on Suomen valtion historian suurin hankinta.

– Kyseessä ei ole vain uuden suorituskyvyn hankinta, vaan tämä edistää myös asemaamme osana läntistä turvallisuusyhteisöä. Se, että Suomelle myydään huippuluokan suorituskykyjä osoittaa, että meitä arvostetaan ja meihin luotetaan, kansanedustaja Jukka Kopra puolestaan arvioi.

Keskustan mielestä valinta antaa vahvan viestin

Keskustan kansanedustaja ja eduskunnan puolustusvaliokunnan jäsen Joonas Könttä painottaa, että hävittäjävalinnalla turvataan puolustuskyky vuosikymmeniksi eteenpäin.

– F-35-päätöksessä on huomioitu koneiden huoltovarmuus, teollinen yhteistyö ja elinkaarikustannukset. Suorituskykyinen kone yhdistettynä kaikkiin näihin kriteereihin turvaa Suomen ilmapuolustuskyvyn ja -valvonnan pitkälle tulevaisuuteen, Könttä arvioi.

Hänen mukaansa valinta antaa vahvan viestin, että Suomi huolehtii puolustuksestaan kaikkia uhkia vastaan.

– Maailman turvallisuustilanne on valitettavasti muuttunut epävakaammaksi. Isänmaan turvallisuudesta ei ole vara tinkiä tänään eikä huomenna, Könttä tähdentää.

Hän pitää viisaana, että ratkaisu perustui yhteisymmärrykseen yli hallitus-oppositiorajan.

VTV: Kustannusten läpinäkyvyydestä on huolehdittava

Valtiontalouden tarkastusvirasto (VTV) vaatii, että hävittäjähankinnan kustannusten läpinäkyvyydestä on huolehdittava.

VTV:n mukaan huolehtimisen pitää kohdistua järjestelmän hankintahintaan, ylläpitoon, käyttöön ja tulevaisuuden investointeihin liittyviin kustannuksiin.

Tällä hetkellä Suomi ei julkista esimerkiksi Hornet-kaluston käyttö- ja ylläpitokustannuksia, VTV huomauttaa.

Virasto on arvioinut hankkeen valmistelua kesällä 2020 valmistuneessa tarkastuksessa. Tarkastushavaintojen mukaan hankkeen valmistelu on ollut perusteellista ja päätöksentekomallin perusteita on pyritty avaamaan myös julkisuudessa.

Valmistelussa on pitänyt arvioida järjestelmän koko elinkaaren aikana syntyviä kustannuksia, jotka alkavat realisoitua kokonaisuudessaan vasta 2030-luvun alussa. VTV:n mukaan arviointi on lähtökohtaisesti vaikeaa ja sisältää epävarmuutta.

Virasto kertoo seuraavansa ensi vuoden aikana hankinnan toimeenpanovaiheen käynnistymistä. Keväällä jälkiseurannassa tarkastellaan myös hankkeen päätöksenteko- ja arviointimallista saatuja oppeja, kokemuksia ja kehittämistarpeita.

https://twitter.com/PetteriOrpo/status/1469292098276966403

Antti Autio

STT

Kuvat: