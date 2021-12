Puolustusvoimain komentaja Kivinen Ylellä: Saatiin varmasti paras mahdollinen paketti

Puolustusvoimain komentaja Timo Kivinen sanoo Ylen Ykkösaamussa, että hävittäjien kilpailutus oli pitkä ja perusteellinen urakka. Sen päätteeksi Suomi kuitenkin sai parhaan mahdollisen paketin sillä rahalla, joka oli käytettävissä.

Itse hävittäjien hinnaksi tuli koko hankinnasta 4,7 miljardia. Muu osa 8,4 miljardin hinnasta on käyttökuluja. Kivisen mukaan hintaa saatiin painettua kilpailutuksen aikana paremmaksi.

Loput 10 miljardin määrärahasta voidaan käyttää muun muassa muuhun aseistukseen.

Kivisen mukaan uusien koneiden käyttökustannukset saadaan pysymään kurissa, sillä alkuvuosina 2025-2030 kulut on paketoitu hankintahintaan. Vasta vuodesta 2031 eteenpäin kulut tulevat rahoitettavaksi normaalista puolustusbudjetista. Kustannusten suuruutta on arvioitu tarkkaan myös valtiovarainministeriön avustuksella.

EU:n puolustusyhteistyö tulee Kivisen arvion mukaan suuntautumaan tulevaisuudessa yhä enemmän kriisinhallintaan. Eurooppalaiset taisteluosastot eivät ole osoittautuneet toimivaksi malliksi.

