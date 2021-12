Putin pitää perinteisen lehdistötilaisuutensa Kremlin valitsemille toimittajille

Venäjän presidentti Vladimir Putin pitää tänään perinteisen loppuvuoden suuren lehdistötilaisuuden Moskovassa. Presidentin tiedottaja Dmitri Peskov kertoi jo alkukuusta, että tilaisuuden osallistujamäärä on rajoitettu 500:aan koronapandemiaan liittyvien määräysten takia.

Peskovin mukaan presidentin hallinto päättää, ketkä kotimaiset ja ulkomaiset toimittajat saavat kutsun Maneesi-näyttelyhallissa pidettävään tilaisuuteen.

Ulkomailla lehdistötilaisuudessa kiinnostaa erityisesti se, jatkaako Putin viime aikojen uhkaavia ja sotaisia puheitaan länsimaita, Natoa ja Ukrainaa kohtaan. Viimeksi tiistaina Putin sanoi Venäjän olevan valmis ”sotilaallis-teknisiin toimiin”, jos länsimaat jatkavat ”ilmiselvästi vihamielistä” suhtautumistaan Venäjään.

Puolustusministeri Sergei Shoigu vihjaili samassa tilaisuudessa amerikkalaissotilaiden tuoneen Ukrainaan tuntematonta kemiallista ainetta ja valmistelevan provokaatiota maassa.

Länsimaat ovat varoittaneet Venäjää vakavista seurauksista, jos se laajentaa sotatoimiaan Ukrainassa. Venäläisjoukkoja on keskitetty lähelle Ukrainan rajoja, minkä pelätään enteilevän uutta hyökkäystä maahan.

Venäjä on myös tehnyt Yhdysvalloille ja Natolle joukon epärealistisia esityksiä niin kutsutuista turvatakuista, joiden mukaan lännen muun muassa pitäisi luvata, ettei Natoon liity enää uusia jäsenmaita eikä entisen Neuvostoliiton alueelle perusteta Naton tukikohtia.

Ulkoministeri Sergei Lavrov sanoi eilen, että Venäjä odottaa keskustelujen turvatakuista alkavan Yhdysvaltain kanssa tammikuussa. Valkoisen talon tiedottaja on vakuuttanut jo aiemmin, ettei Yhdysvallat aio neuvotella Euroopan turvallisuudesta ilman eurooppalaisia liittolaisiaan ja kumppaneitaan.

Lähteet: Tass, AFP

https://tass.com/politics/1369319

Niilo Simojoki

STT

Kuvat: