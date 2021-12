Putin varoittaa vastatoimista länsimaiden ”aggressiiviseen asenteeseen” Ukrainan tilanteessa

Venäjän presidentti Vladimir Putin varoittaa Venäjän olevan valmis ”sotilaallis-teknisiin toimiin” vastauksena länsimaiden toimintaan Ukrainan konfliktissa.

Venäjä on viime aikoina keskittänyt sotilasosastojaan Ukrainan rajan lähistölle, mikä on kasvattanut huolta mahdollisesta hyökkäyksestä Ukrainaan.

Muun muassa Yhdysvallat ja EU-maat ovat varoittaneet Venäjää vakavista seurauksista, jos maa hyökkäisi Ukrainaan. EU-maiden johtajat vaativat viime viikolla Venäjää liennyttämään tilannetta.

– Jos länsimaisten kollegoidemme selvästi aggressiivinen asenne jatkuu, ryhdymme asiaankuuluviin sotilaallis-teknisiin kostotoimiin, Putin sanoi tänään puolustusministeriön kokouksessa.

Putin sanoi Venäjän reagoivan raskaasti ”epäystävällisiin” toimiin ja painotti, että maalla on hänen mukaansa oikeus tehdä niin.

Venäjä on kiistänyt suunnittelevansa hyökkäystä Ukrainaan. Putin on syyttänyt Yhdysvaltoja ja sotilasliitto Natoa jännitteiden lietsomisesta.

Viime viikolla Venäjä esitti Yhdysvalloille ja Natolle vaatimuksia, joiden mukaan Nato ei saisi ottaa jäsenikseen uusia valtioita eikä perustaa uusia sotilastukikohtia entisen Neuvostoliiton tasavaltojen alueelle.

Yhdysvallat ilmoitti, että se ei neuvottele Euroopan turvallisuudesta ilman liittolaisiaan ja kumppaneitaan.

Puolustusministeriön kokouksessa Putin puolestaan sanoi, ettei luottaisi Yhdysvaltojen takeisiin, vaikka maa sellaisia antaisi.

