Putin: Venäjä ja Kiina kunnioittavat toistensa etuja, uusi yhteistyömalli syntynyt

Venäjän presidentin Vladimir Putinin ja Kiinan presidentin Xi Jinpingin keskiviikon videoneuvottelu on käynnissä, kertoi venäläinen uutistoimisto Tass.

Venäjän hallinnon mukaan esille tulevat jännitteet Euroopassa sekä Yhdysvaltojen ja sotilasliitto Naton retoriikka, jota Venäjä luonnehtii aggressiiviseksi.

Putin korosti videoneuvottelun aluksi Venäjän ja Kiinan hyviä suhteita. Niille on hänen mukaansa ominaista ”päättäväisyys muuttaa yhteinen raja ikuisen rauhan ja hyvien naapuruussuhteiden vyöhykkeeksi”.

– Maittemme välille on syntynyt uusi yhteistyömalli, joka perustuu muun muassa sellaisiin perusasioihin kuin sisäisiin asioihin puuttumattomuus ja toistensa etujen kunnioittaminen, Putin linjasi.

Xi puolestaan sanoi Tassin mukaan, että Kiina ja Venäjä tukevat lujasti toisiaan keskeisissä kysymyksissä sekä turvaavat kansalliset arvonsa ja kansalliset etunsa.

Kauppa kasvanut nopeasti

Putin totesi, että Moskova ja Peking vahvistavat myös kauppasuhteitaan.

Hänen mukaansa maiden kahdenvälinen kauppa kasvoi tämän vuoden tammi-marraskuussa noin 30 prosenttia 123 miljardiin dollariin.

– Lähitulevaisuudessa, kuten sovimme, ylitämme 200 miljardin dollarin tason.

Venäjä ja Kiina ovat toteuttaneet useita suuria yhteishankkeita energia-alalla, kuten siviiliydinvoimatekniikassa, teollisuudessa ja huipputeknologiassa, Putin lisäsi.

Vladimir Putinin tiedottaja Dmitri Peskov sanoi videoneuvottelun alla, että presidenttien keskustelun odotetaan kestävän keskiviikkona melko pitkään.

– Odotamme neuvottelun kattavan laajan kirjon aiheita, tiedottaja ennakoi.

Putin Pekingin olympialaisiin

Uutistoimisto AFP:n mukaan Putin vahvisti keskiviikkona osallistuvansa Pekingin talviolympialaisiin.

– Helmikuussa voimme vihdoin tavata (Xin kanssa) henkilökohtaisesti Pekingissä, hän sanoi.

Yhdysvallat, Britannia, Kanada ja Australia eivät lähetä poliittisia edustajia olympialaisiin Kiinan uiguurien ja muiden vähemmistöjen heikon aseman vuoksi.

Venäjän todettiin käyttäneen valtion tukemaa dopingohjelmaa vuoden 2014 talviolympialaisissa Sotshissa, ja maa suljettiin myöhemmin kansainvälisistä kilpailuista. Venäläiset urheilijat saavat kuitenkin kilpailla puolueettomina, jos he antavat puhtaan dopingnäytteen.

Venäjän viranomaisia, mukaan lukien Putin, on kielletty osallistumasta kansainvälisiin urheilukilpailuihin, ellei isäntämaan valtionpäämies kutsu heitä. Xi on kutsunut Putinin paikalle.

https://tass.com/economy/1375815

STT

Kuvat: