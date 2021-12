Putin: Venäjä puolustanut etujaan tänä vuonna ”päättäväisesti”

Presidentti Vladimir Putinin mukaan Venäjä on puolustanut etujaan ”päättäväisesti” päättyvänä vuonna. Putin esitti näkemyksensä uudenvuoden puheessaan, joka televisioitiin Kamtshatkan niemimaalla vuoden siellä vaihduttua, kertoivat venäläiset uutistoimistot perjantaina.

– Me olemme päättäväisesti ja johdonmukaisesti puolustaneet kansallisia etujamme (ja) maamme ja kansalaistemme turvallisuutta, Putin sanoi.

Puheessa Putin ilmaisi myös tukensa niille maanmiehilleen, jotka ovat menettäneet sukulaisia covid-19-taudin takia.

– Tämä salakavala sairaus on vaatinut kymmenientuhansien ihmisten hengen, Putin sanoi.

Venäjän valtiollinen tilastolaitos kertoi torstaina, että marraskuussa koronavirukseen liittyvään tautiin oli kuollut yli 71 000 ihmistä. Kyse on suurimmasta kuukausittaisesta kuolinluvusta Venäjällä koronapandemian aikana.

Presidentin mukaan hallinnon tulevaisuuden ”päätavoitteena on parantaa ihmisten hyvinvointia ja elämänlaatua”.

STT

