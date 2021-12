Putinille ja Bidenille suunnitellaan videotapaamista Ukraina-jännitteiden kiristyessä – Ukrainan mukaan Venäjä voi aloittaa laajan hyökkäyksen tammikuussa

Venäjän ja Yhdysvaltain presidenteille Vladimir Putinille ja Joe Bidenille ollaan järjestämässä videotapaamista, Venäjän hallinto kertoi perjantaina.

Kremlin tiedottajan Dmitri Peskovin mukaan molemmat osapuolet ovat järjestelemässä keskustelua, mutta tarkasta päivästä ei ole vielä sovittu. Jo torstaina Venäjän ulkoministeriö kertoi toivovansa keskustelua presidenttien välille lähipäiville.

Presidenttien asialistalla olisi kiristynyt tilanne Ukrainassa. Venäjä on keskittänyt viime viikkoina joukkojaan Ukrainan rajoille, ja lännessä pelätään Venäjän aikovan hyökätä. Ukrainan hallinnon mukaan venäläisjoukkoja on sen rajoilla sekä Venäjän miehittämällä Krimillä ja Itä-Ukrainan kapinallisalueilla noin 115 000. Yhdysvaltain ulkoministeri Antony Blinken on varoittanut Venäjää hyökkäämästä Ukrainaan.

Putin lisäsi panoksia keskiviikkona vaatimalla takuita siitä, että sotilasliitto Nato ei laajene itään. Ukrainan ulkoministeri Dmytro Kuleba kehotti perjantaina Yhdysvaltoja ja sen liittolaisia olemaan hyväksymättä Venäjän vaatimuksia.

Kuleba sanoi uutistoimisto AFP:lle, ettei Nato-jäsenyyden tavoittelemisesta luopuminen ole Ukrainalle vaihtoehto.

Putin ja Biden tapasivat ensimmäistä kertaa kesäkuussa Genevessä. Vaikka kontakteja Venäjän ja Yhdysvaltain välillä on sen jälkeen lisätty, ovat jännitteet pysyneet korkeina.

”Venäjä voi aloittaa hyökkäyksen tammikuun lopulla”

Ukraina varoitti perjantaina, että Venäjä voi aloittaa laajan hyökkäyksen maahan tammikuun lopulla, kun jännitteet kohoavat rajalla.

– Todennäköisin aika saavuttaa valmius eskaloitumiseen on tammikuun lopussa, Ukrainan puolustusministeri Oleksi Reznikov sanoi.

Reznikov kertoi Ukrainan tiedustelupalvelun analysoivan kaikkia mahdollisia skenaarioita.

– Mahdollisuus laajamittaiseen eskaloitumiseen Venäjältä on olemassa, hän varoitti.

Reznikov sanoi, että Venäjällä oli alkanut ”talviharjoittelujakso” ja että Moskova on jo aloittanut harjoitukset lähellä Ukrainan aluetta.

STT

Kuvat: