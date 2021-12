Rahojen siirtely omalta tililtä toiselle, kidutuksesta kirjoittaminen ja uudelleentviittaus veivät ”agenttilistalle”

Venäjän valtion lista ulkovaltojen “tiedotusvälineagenteista” kasvaa ennätysnopeasti. Vuodesta 2017 ylläpidetyn listan pituus on moninkertaistunut kuluvana vuonna. Ulkomaiseksi tiedotusvälineagentiksi voidaan leimata viestimen lisäksi myös yksittäinen ihminen.

Varoitusteksti, joka tiedotusvälineitä ja toimittajia vaaditaan julkaisemaan siteeratessaan ulkomaisen agentin tuottamaa informaatiota Venäjällä, kuuluu vapaasti suomennettuna näin:

“Tämän viestin (materiaalin) on luonut ja/tai jakanut ulkomaalaisen agentin tehtävää toteuttava ulkomainen tiedotusväline ja/tai ulkomaalaisena agenttina toimiva venäläinen oikeushenkilö.”

Jos itse toimittaja on julistettu ulkomaiseksi tiedotusvälineagentiksi, on hänen aloitettava esimerkiksi kaikki Facebook-päivityksensä vallanpitäjien muotoilemalla varoituksella.

Listalle entisen työpaikan perusteella

Vaatimus koskee myös novosibirskilaista toimittajaa Pjotr Manjahinia, joka julistettiin tiedotusvälineagentiksi viime kesänä. Häntä ennen tiedotusvälineagenttien listalta löytyi parisenkymmentä toimijaa. Nyt lista käsittää jo toista sataa nimeä.

Manjahinin ongelmat alkoivat, kun hänen tutkivaa journalismia harjoittanut entinen työpaikkansa Projekt-uutissivusto julistettiin ”ei-toivotuksi” organisaatioksi viime heinäkuussa.

Päätöksen myötä Projekt joutui lopettamaan toimintansa välittömästi ja päätoimittaja Roman Badanin ja muita uutissivuston toimittajia laitettiin agenttilistalle. Myös Manjahin joutui listalle, vaikka hän oli vaihtanut työpaikkaa jo aiemmin.

Päätös loukkaa Manjahinin mielestä hänen oikeuksiensa lisäksi myös Venäjän perustuslakia ja kansainvälisiä sopimuksia.

– Sain vasta kolmen ja puolen kuukauden kuluttua päätöksestä virallisen tiedon siitä, että olen “ulkomainen agentti”, Manjahin kommentoi viime keväänä ulkomaisten agenttien listalle joutuneelle Meduza-uutissivustolle.

Manjahin on valittanut oikeusministeriön päätöksestä. Tapauksesta tekee kiinnostavan se, että ministeriö kommentoi tapojensa vastaisesti myös ulkomaiseksi agentiksi julistamisen syitä.

Syyt kyseenalaisia, todisteet puuttuvat

Ministeriö esittää agenttilistauksen syyksi muun muassa kolmea Manjahinin Yhdysvaltain dollareissa tekemää tilisiirtoa. Kyse oli toimittajan itse omien tiliensä välillä tekemistä siirroista. Dollaritilit eivät ole mitenkään harvinaisia venäläisten keskuudessa, sillä länsivaluuttojen kursseja pidetään ruplaa luotettavampina.

Viranomaiset nimesivät toiseksi syyksi Manjahinin Meduza-uutissivuston tueksi Twitterissä tekemän uudelleentviittauksen.

Kolmanneksi syyksi esitettiin Manjahinin novosibirskilaispoliisien suorittamasta kidutuksesta kirjoittama juttu, joka julkaistiin ulkomaisiksi agenteiksi luokitelluissa uutismedioissa.

Manjahinin asiaa ajaa median oikeuksien puolustajana tunnettu juristi Galina Arapova. Sekä Arapova itse että hänen johtamansa järjestö ovat ministeriön agenttilistalla.

– Laki sallii kenelle tahansa pankkitilit eri pankeissa, ulkomaisten maksujärjestelmien käyttämisen ja vapauden valita työpaikkansa. Jos olet toimittaja, saat kirjoittaa mille tahansa mediatalolle ja julkaista somessasi mitä tahansa tärkeäksi katsomaasi, Arapova kommentoi Meduzalle.

Manjahinin kuten monen muunkin agenttilistalle joutuneen oikeusjuttu on saanut absurdeja piirteitä. Novosibirskilainen oikeus esimerkiksi siirsi kanteen käsittelyä marraskuussa, sillä oikeusministeriö ei ollut toimittanut oikeuden vaatimia todisteita.

Agenttilain käyttö laajenee nopeasti

Vielä muutama vuosi sitten ajateltiin, että lähinnä vallanpitäjien ”poliittiseksi” tulkitsema toiminta sekä ulkomaiset tulot, apurahat ja muu tuki voivat viedä ulkomaisten agenttien listalle. Vallanpitäjien tulilinjalla olivat aluksi etenkin yhteisöt ja järjestöt.

Viimeistään kulunut vuosi on osoittanut, että viranomaiset ovat alkaneet tulkita vuonna 2012 käyttöön otettua agenttilakia entistäkin mielivaltaisemmin ja laveammin. Etenkin toimittajat ja viestimet ovat joutuneet viime kuukausina agenttilistauksista päättävien hampaisiin. Moni venäläisen tiedonvälityksen kärkeen luokiteltava riippumaton julkaisu on julistettu ulkomaiseksi agentiksi. Meduzan lisäksi tällaisia medioita ovat muun muassa tv-kanava Dozhd ja Mediazona-sivusto.

Agenttilaista on tullut tavallinen keino yrittää hiljentää kriittiset tiedotusvälineet, yksittäiset toimittajat, oppositioaktivistit ja jopa tavalliset kansalaiset.

Agenttilaki on koskenut syyskuusta lähtien myös sotilas- ja turvallisuusasioita seuraavia tahoja. Venäjän armeijaan, turvallisuuspalveluihin ja avaruushallintoon liittyvien virastojen työntekijät ovat lain piirissä – samoin kuin virastojen tekemisiä työnsä puolesta ulkopuolelta seuraavat.

Kyse on jopa miljoonista Venäjän kansalaisista. Myös ulkomainen toimija voidaan lisätä agenttirekisteriin. Venäjän turvallisuuspalvelun FSB:n kotisivulta löytyy 60 kohdan kattava lista rikkomuksista, jotka voivat tuoda agenttiluokituksen.

Agenttirekisteristä on käytännössä mahdotonta päästä pois. Listaus merkitsee muun muassa raskasta raportointivaatimusta, ongelmia esimerkiksi pankkitilien ja muun toiminnalle välttämättömän infrastruktuurin suhteen sekä maineen menetystä.

Maarit Uber

STT

