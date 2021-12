Räikkösen menopeli koki kovia jäähyväisviikonlopun alkajaisiksi – Hamilton oli toisten harjoitusten nopein

Alfa Romeon suomalaiskonkari Kimi Räikkönen ajoi seinään Abu Dhabin gp:n toisten harjoitusten loppuhetkillä. Televisiokuvissa näkyi, että Räikkösen menopeli sai pahoja vaurioita keulaan ja perään. Kuljettaja nousi autosta omin jaloin.

Formularadoilta vetäytyvälle Räikköselle, 42, kisaviikonloppu on F1-uran viimeinen.

Mercedeksen Lewis Hamilton, Alpinen Esteban Ocon ja Mercedeksen Valtteri Bottas olivat toisien harjoitusten kolme nopeinta kuljettajaa. Räikkönen ehti ajaa 16. nopeimman ajan ennen törmäystään.

Aiemmin perjantaina Red Bullin Max Verstappen oli sukkelin kisaviikonlopun ensimmäisissä harjoituksissa. Bottas ja Hamilton ottivat seuraavat sijat. Räikkönen oli ensimmäisien harjoitusten 13:s.

Panoksena maailmanmestaruus

Verstappen ja Hamilton johtavat MM-sarjaa tasapistein 369,5. Verstappenilla on pieni etu, kun hän johtaa kauden voittotilastoa 9-8. Sen ansiosta hän voittaa mestaruuden kuljettajien päätyessä tasapisteisiin esimerkiksi molempien keskeyttäessä.

MM-sarjan kärkikaksikko on käynyt tasaista kamppailua läpi kauden. He ovat olleet kahdestaan kärkitiloilla viidessä edellisessä kilpailussa. Verstappen otti voitot Yhdysvalloissa ja Meksikossa, Hamilton Brasiliassa, Qatarissa ja Saudi-Arabiassa.

Kärkikaksikko on osunut kilpailutilanteissa toisiinsa useamman kerran kauden aikana.

Myös Bottas jättää hyvästejä

Bottas sijoittuu MM-sarjassa kolmanneksi ja pyrkii varmistamaan Abu Dhabissa viidennen perättäisen merkkimestaruuden Mercedekselle yhdessä Hamiltonin kanssa. Mercedes johtaa sarjaa 28 pisteen erolla Red Bulliin.

Bottas ajaa Mercedeksellä ainakin toistaiseksi viimeisen kilpailunsa sunnuntaina. Hän siirtyy ensi kaudeksi Alfa Romeolle.

Räikkönen hyvästelee sunnuntaina ennätyksellisen pitkän F1-uransa. Hän ajaa Abu Dhabissa 350. kilpailunsa, mikä on MM-sarjan ennätys. Hän on saavuttanut urallaan maailmanmestaruuden 2007, 21 osakilpailuvoittoa, 18 paalupaikkaa, 103 palkintosijoitusta ja 46 kilpailun nopeinta kierrosta.

Räikkönen aloitti F1:ssä kaudella 2001 Sauberilla. Maine kasvoi McLarenilla 2002-06, mutta mestaruutensa hän saavutti Ferrarin autolla.

Petteri Ikonen, Pasi Rein

STT

