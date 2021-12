Rajan ylittämisen ehdot tiukkenemassa – hallitus päättää asiasta tänään

Valtioneuvoston on tänään määrä päättää uusista rajoituksista maahantuloon.

Tarkoitus on, että EU:n ja Schengen-alueen ulkopuolelta saapuvilta ja täyden rokotussarjan saaneilta matkustajilta vaadittaisiin jatkossa myös alle 48 tuntia vanha negatiivinen koronatestitulos. Uuden vaatimuksen on tarkoitus astua voimaan 21. joulukuuta.

Sisäministeriö ja sosiaali- ja terveysministeriö tiedottavat tarkemmista yksityiskohdista päätöksen jälkeen.

Suunnitelmasta tiukentaa maahantulon rajoituksia kertoi perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd.) tiistaina Ylen haastattelussa. Tiukennusten taustalla on huoli koronaviruksen nopeasti leviävästä omikronmuunnoksesta.

