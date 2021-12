Ranska kieltää tarpeettoman Britannian-matkailun omikronin leviämisen hillitsemiseksi

Ranska ilmoitti torstaina, että se kieltää ei-välttämättömän matkustamisen Britanniaan ja Britanniasta Ranskaan. Kielto astuu voimaan lauantaiyönä kello yksi Suomen aikaa.

Kiellon syynä on koronaviruksen omikronmuunnos, jonka leviämistä Ranska yrittää hillitä. Britanniassa koronatartuntojen määrä on kasvanut räjähdysmäisesti viime viikkoina.

Ranskan hallituksen mukaan kiellon tultua voimaan matkailijalla täytyy olla välttämätön syy matkustaa Britanniaan ja Britanniasta Ranskaan. Määräys koskee sekä rokottamattomia että rokotettuja.

Ranskan ja EU-maiden kansalaiset voivat palata Britanniasta Ranskaan, mutta heillä täytyy olla alle 24 tunnin vanha negatiivinen koronatestin tulos. Lisäksi palaajia odottaa pakollinen karanteeni.

Matkustusehtojen kiristysten on tarkoitus tuoda Ranskalle lisäaikaa koronarokotteen kolmannen annoksen kampanjaan.

Johnson: Englantiin ei ole tulossa vaivihkaa koronasulkua

Britanniassa kerrottiin torstaina uudesta koronatartuntojen päivittäisestä surullisesta ennätyksestä. Uusia tartuntoja ilmoitettiin lähes 88 380, kertoi BBC. Keskiviikkona tartuntoja rekisteröitiin 78 610.

Keskiviikkona kolmansia eli tehosteannoksia annettiin maassa yli 745 000. Britanniassa on määrä tarjota rokotteen tehosteannos kaikille aikuisille jo joulukuun loppuun mennessä.

Pääministeri Boris Johnson on sanonut, ettei Englantiin ole tulossa vaivihkaa koronasulkua joidenkin hänen oman puolueensa parlamenttiedustajien väitteistä huolimatta.

Johnsonin mukaan hän ei ole käskenyt ihmisiä perumaan tapahtumia vaan kehottanut heitä varovaisuuteen.

Johnsonin kommentit tulivat sen jälkeen, kun Englannin johtava lääkintäviranomainen Chris Whitty oli kehottanut ihmisiä ”priorisoimaan” toimintaansa joulun alusaikana.

Englannin kuningatar Elisabet oli niiden ihmisten joukossa, jotka muuttivat suunnitelmiaan. Hän nimittäin perui ensi viikon perhelounaan varotoimena. Kyseessä olisi ollut perinteinen joulun alla järjestettävä kuninkaallinen perhelounas.

STT

