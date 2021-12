Ranskalaisalukset pelastivat lähes 140 Britanniaan pyrkinyttä Englannin kanaalista

Ranskalaisalukset ovat pelastaneet 138 siirtolaista Englannin kanaalista, kertovat ranskalaisviranomaiset. Ihmiset olivat yrittäneet ylittää veneillä vaarallista kanaalia Ranskasta Britanniaan.

Tiedotteen mukaan viranomaiset saivat torstaina tiedon, että useat kanaalia ylittävät veneet olivat vaikeuksissa. Kaksi laivaston alusta ja kaksi pelastusvenettä toivat ihmiset takaisin rannikolle.

Tänä vuonna marraskuun loppuun mennessä noin 31 500 Britanniaan pyrkivää on lähtenyt liikkeelle Ranskan rannikolta. Marraskuun 11. päivä Englannin rannikolle saapui 1 185 maahan pyrkinyttä, mikä oli ennätysmäärä. Huolena on ollut, että Englannin kanaalilla tultaisiin näkemään yhtä paljon siirtolaiskuolemia kuin Välimerellä.

Kiistaa Ranskan ja Britannian välillä

Ainakin 27 ihmistä kuoli viime kuussa veneonnettomuudessa pyrkiessään Ranskasta Britanniaan. Turman uhrimäärä on Englannin kanaalin suurin, kun tilannetta tarkastellaan ainakin vuodesta 2018, jolloin suurempia määriä siirtolaisia alkoi ylittää kanaalia veneillä. Brittilehti Guardian kirjoittaa, että kuolleiden sukulaisten mukaan hädässä olleesta veneestä oli soitettu molempien maiden rannikkovartiostoille. Sukulaisten mukaan Britanniasta hädässä olevia oli kehotettu olemaan yhteyksissä ranskalaisviranomaisiin.

Kanaalin tilanne on aiheuttanut lisäkitkaa Ranskan ja Britannian hallitusten välillä. Guardian kirjoittaa, että Britannia on esimerkiksi tarjonnut kymmeniä miljoonia puntia, jotta Ranska tehostaisi valvontaa rannikolla.

Britannia on syyttänyt Ranskaa siitä, että maa ei toteuttaisi velvoitteitaan. Ranska on kiistänyt syytökset.

https://www.theguardian.com/uk-news/2021/dec/17/more-than-130-people-rescued-after-becoming-stranded-in-the-channel

STT