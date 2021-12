Ranskan Macron kertoo hänen ja Saksan uuden liittokanslerin Olaf Scholzin jakavan vankan uskon Eurooppaan

Saksan uusi liittokansleri Olaf Scholz tapasi perjantaina Pariisissa Ranskan presidentin Emmanuel Macronin. Ranska on Saksan keskeinen EU-kumppani ja johtajat tapasivat perjantaina ensimmäistä kertaa sen jälkeen, kun Scholzista tuli liittokansleri.

Macron puhutteli Scholzia tapaamisen aikana etunimellä ja myös sinutteli häntä eli käytti ranskan pronominia ”tu”.

Presidentti kertoi myös havainneensa, että miesten näkemykset ovat lähellä toisiaan. Macronin mukaan heillä on yhteinen halu maiden väliseen yhteistyöhön sekä vankka usko Eurooppaan. Macron alleviivasi jälkimmäistä tarvittavan tulevien kuukausien ja vuosien aikana.

Lehdistötilaisuudessa Macron kuvaili Scholzin vierailun olleen erittäin tärkeä hetki maiden välisen yhteistyön perustan rakentamiseksi.

Pariisin-vierailu oli Scholzin ensimmäinen virallinen ulkomaan visiitti liittokanslerina. Hänen mukaansa johtajien välisissä keskusteluissa keskityttiin Euroopan vahvistamiseen ja suvereenisuuteen.

Euroopan unionin lisäksi johtajakaksikko puhui muun muassa Ukrainan rajan läheisyyteen kertyneistä venäläisjoukoista sekä suhteista Afrikan mantereella ja Kiinassa.

– Kaikkien täytyy hyväksyä, ettei rajoja voida muuttaa Euroopassa. Tämä sääntö koskee kaikkia, Scholz sanoi viitaten Venäjän presidenttiin Vladimir Putiniin, jonka on syytetty suunnittelevan hyökkäystä Ukrainaan.

Liittokansleri vierailee myös Brysselissä

Scholzin oli määrä matkata Pariisin jälkeen Brysseliin tapaamaan EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen, Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Charles Michel ja Naton pääsihteeri Jens Stoltenberg.

Sosiaalidemokraattien (SPD) Scholz valittiin keskiviikkona Saksan uudeksi liittokansleriksi, ja maata 16 vuotta johtaneen Angela Merkelin valtakausi päättyi. Saksan liittopäivillä 395 edustajaa 707:stä äänesti Scholzin valinnan puolesta.

Scholzia, 63, on kuvailtu Merkelin kaltaiseksi käytännölliseksi ja kompromissikykyiseksi johtajaksi. Hän on korostanut jatkuvuutta Merkelin aikaan nähden.

Scholz johtaa sosiaalidemokraattien, vihreiden ja liberaalipuolue FDP:n koalitiohallitusta, jollaista Saksassa ei ole aiemmin nähty liittovaltiotasolla. SPD otti ykköspaikan Saksan liittopäivävaaleissa syyskuussa.

STT

