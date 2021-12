Riskiryhmät pidetään edelleen etusijalla kolmansissa rokotteissa – urakkaan kaivataan sekä lisäkäsiä että lisätiloja

Koronarokotusten pääpaino on nyt kolmansissa rokoteannoksissa, joita annetaan Suomessa kymmeniätuhansia päivittäin. Kolmannen rokotteen saaneiden määrä ylitti Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan keskiviikkona miljoonan.

Joissain kunnissa kolmannen rokotusajan voi saada jo 18-vuotias perusterve, toisaalla rokotetaan vasta riskiryhmiä ja yli 60-vuotiaita.

12 vuotta täyttäneestä väestöstä kolmannen koronarokotteen on saanut nyt 21,7 prosenttia. Ensimmäisen rokoteannoksen osalta kattavuus 12 vuotta täyttäneiden joukossa on 87,8 prosenttia, toisen annoksen osalta 83,7 prosenttia.

Suurista kaupungeista kolmannen annoksen kattavuus on koko maan prosenttia suurempi muun muassa Turussa ja Oulussa, joissa noin 24 prosenttia 12 vuotta täyttäneistä on saanut kolmannen rokoteannoksen.

Esimerkiksi Kuopiossa ja Helsingissä kolmannen rokotteen saaneiden osuus 12 vuotta täyttäneistä on valtakunnallisen lukeman alapuolella, 17 prosentin tuntumassa.

THL suosittelee kolmatta koronarokoteannosta yli 60-vuotiaille, riskiryhmiin kuuluville aikuisille, laitoksissa ja hoivakodeissa asuville, lyhyellä aikavälillä rokotetuille, 12 vuotta täyttäneille voimakkaasti immuunipuutteisille sekä tietyille sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijöille.

Perusterveiden 18-59-vuotiaiden osalta THL:n suositus on, että kolmatta rokoteannosta tarjotaan.

”Kun tilaa riittää, kolmosrokotetta suositellaan”

Kaikki 18 vuotta täyttäneet voivat varata kolmansia rokotusaikoja muun muassa Helsingissä, Tampereella, Turussa ja Vaasassa.

Esimerkiksi Oulussa ja Rovaniemellä kolmanteen rokotukseen voivat varata tällä hetkellä ajan riskiryhmäläisten lisäksi kaikki 40 vuotta täyttäneet. Ainakin Jyväskylässä ja Kuopiossa alle 60-vuotiaat perusterveet sen sijaan odottavat vielä vuoroaan kolmansiin rokotuksiin.

– Tällä hetkellä kolmansissa rokotuksissa keskitytään THL:n ohjeen mukaisesti riskiryhmien ja yli 60-vuotiaiden rokottamiseen, kertoo tiimijohtajalääkäri Sari Niskanen Kuopiosta sähköpostitse.

Helsingissä perusterveet työikäiset voivat jo varata ajan kolmanteen rokotteeseen, mutta yli 60-vuotiaat ja riskiryhmät ovat sielläkin etusijalla, sillä heillä vakavan taudin riski on suurempi ja kolmas rokote siten erityisen tärkeä, sanoo Helsingin terveysasemien vs. johtajalääkäri Mari Kinnunen.

– Toki kaikille muillekin aikanaan kun tilaa riittää ja oma aika tulee, kolmosrokotetta suositellaan.

Yli 60-vuotiaille ja riskiryhmäläisille oli ainakin torstaina aamulla saatavilla Helsingissä kolmansia rokotusaikoja seuraavan viikon alkuun.

– Heti kun heiltä vähän tämä aikapaine enemmän helpottaa, pystymme avaamaan lähemmäksi aikoja myös perusterveille 18- 59-vuotiaille, Kinnunen sanoo.

Tällä hetkellä perusterveille alle 60-vuotiaille vapaat kolmosrokotteen ajat menevät Helsingissä helmikuulle.

Oulussa kolmansien rokotusaikojen varauksessa on edetty 10 vuoden ikäryhmä kerrallaan, ja nyt vuorossa ovat 40 vuotta täyttäneet. Riskiryhmäläisille on Oulussakin aikoja tarjolla ensi viikon alkuun, alle 60-vuotiaille jo saman viikon loppuun, kertoo Kontinkankaan hyvinvointikeskuksen palvelupäällikkö Kirsi Kivelä sähköpostitse.

Myös työterveys avuksi

Kapasiteettia pyritään Helsingissä jatkuvasti nostamaan sekä rokottajien että tilojen osalta. Kinnusen puhetta säestää taustalta pauke, kun messukeskuksessa rakennetaan uudelleen isoa rokotuspistettä, joka avataan taas maanantaina noin 2,5 kuukauden tauon jälkeen.

Uusia rokottajiakin saadaan jatkuvasti lisää, muun muassa kaupungin omasta organisaatiosta ja ostopalveluiden kautta. Myös esimerkiksi eläkeläisiä on ilmoittautunut rokottajiksi.

– Etenkin kokeneita osastonhoitajia tarvittaisiin kuitenkin edelleen, Kinnunen kertoo.

Tammikuussa myös työterveys saadaan avuksi. Kinnusen tietojen mukaan työterveyshuollon rokotukset saadaan Uudellamaalla laajamittaisemmin käyntiin heti alkuvuodesta.

– Otamme tosi ilomielin vastaan työterveydet rokottamisessa, Kinnunen toteaa.

Myös Oulusta ja Kuopiosta kerrotaan, että rokottajia on värvätty lisää ja rokotusaikoja lisätty muun muassa iltoihin ja viikonloppuihin. Oulussa myös työterveyshuollot ovat jo mukana urakassa.

Niin lisätilojen kuin henkilökunnan löytäminen nopealla aikataululla on ollut Sari Niskasen mukaan haastavaa. Tammikuun kolmannella viikolla tilanne Kuopiossa helpottuu, kun kaupunkiin aukeaa toinen rokotuskeskus ja kolmansien rokotteiden ajanvarausta pystytään todennäköisesti avaamaan lisää.

Niskanen arvioi, että koronatilanne todennäköisesti kiihtyy Kuopiossa hiukan jälkijunassa pääkaupunkiseutuun verrattuna.

Yli 60-vuotiaille myös jonottamalla

Monessa kunnassa kolmannen piikin saa vain ajanvarauksella, mutta ilman ajanvarausta toimivia walk in -pisteitäkin on.

Ainakin Jyväskylässä, Vaasassa, Tampereella ja Turussa myös kolmannen rokotteen voi saada ilman ajanvarausta. Osa kaupungeista tosin tarjoaa mahdollisuuden vain yli 60-vuotiaille.

Helsingissä kolmatta rokotetta ei tarjota walk in -palveluna, sillä tulijoita olisi niin paljon, että terveysturvallisuutta ei voitaisi taata.

Maiju Ylipiessa, Anniina Korpela

STT

