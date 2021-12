Rokotetutkimuskeskuksen perustajalle ja entiselle johtajalle syytteet törkeistä petoksista

Rokotetutkimuskeskuksen perustajaa ja entistä johtajaa Timo Vesikaria vastaan on nostettu syytteet kahdesta törkeästä petoksesta, kertoo Syyttäjälaitos. Rikosten epäillään tapahtuneen vuosina 2017-2019.

Asianomistajana on Syyttäjälaitoksen mukaan Tampereen yliopisto eli nykyinen Tampereen korkeakoulusäätiö.

Rokotetutkimuskeskus toimii Tampereen yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan alaisuudessa. Vesikari toimi Rokotetutkimuskeskuksen johtajana vuoteen 2019 saakka.

Syyttäjä Marita Vilkon mukaan rikosepäilyt koskevat taloudellisia epäselvyyksiä, jotka liittyvät Rokotetutkimuskeskuksen toimesta vuosina 2017-2019 tehtyihin tilauksiin.

Vesikari on Syyttäjälaitoksen mukaan kiistänyt syyllistyneensä epäiltyihin rikoksiin.

Omaisuutta vakuustakavarikkoon miljoonien edestä

Poliisi kertoi vuonna 2019 epäilevänsä Vesikaria törkeästä petoksesta. Tutkintapyynnön asiassa teki aikanaan Tampereen yliopisto.

Pirkanmaan käräjäoikeus määräsi joulukuussa 2019 Vesikarin ja hänen johtamansa Nordic Research Network -yhtiön omaisuutta yhteisvastuullisesti vakuustakavarikkoon enintään 3,15 miljoonan euron edestä.

Vuoden 2007 elokuussa toimintansa aloittaneen yhtiön toimialaksi on kaupparekisterissä ilmoitettu lääketieteellinen tutkimus ja kehittäminen. Vesikari on toiminut Nordic Research Network -yhtiön toimitusjohtajana ja hallituksen puheenjohtajana sen toiminnan alusta lähtien.

Vuonna 2020 yhtiö teki noin 0,1 miljoonan euron tuloksen ja sitä edellisenä vuonna noin 0,3 miljoonan euron tuloksen. Vuonna 2018 yhtiön tulos oli noin 2,9 miljoonaa, mitä ennen yhtiö teki tappiota usean vuoden ajan.

Uutista korjattu klo 15.13: Poliisin rikosepäily ja käräjäoikeuden vakuustakavarikko tapahtuivat joulukuussa 2019, eivät tänä vuonna.

