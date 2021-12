Rokottamisia yritetään nopeuttaa kunnissa omikronin levitessä

Hallituksen päätettyä tehostaa koronarokottamista omikronmuunnoksen hidastamiseksi, on rokotusten nopeuttaminen nyt käytännössä kuntien harteilla.

Joissakin kunnissa toimiin on jo ryhdytty. Esimerkiksi Turku järjestää ison koronarokotustapahtuman ensi keskiviikkona kaikille yli 60-vuotiaille turkulaisille. Rokotuksia saa tuolloin ilman ajanvarausta useilta terveysasemilta, kaupunki tiedotti torstaina.

Vuodenvaihteen jälkeen kaupunki järjestää lisää vastaavia rokotustapahtumia kaikenikäisille turkulaisille ja käynnistää joulunpyhien jälkeen 5-11-vuotiaiden lasten koronarokotukset opiskeluterveydenhuollon tiloissa.

Helsingissä taas avautuu uusi rokotuspiste Messukeskukseen, ja vuodenvaihteen jälkeen rokottautumassa voi käydä myös iltaisin ja lauantaisin.

Moni päässee rokotukseen työterveydenhuollon kautta

Espoossa puolestaan on viimeisten viikkojen aikana ideoitu rokottamisia nopeuttavaa mallia, jossa työssäkäyvät henkilöt voisivat hakeutua rokotukseen työterveydenhuollon kautta.

Työterveydenhuollon rokotukset ovat käynnistymässä laajasti vuoden alussa 24 kunnassa, mukaan lukien Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) alueella. Mallin mukaan periaatteessa mikä tahansa HUS-alueella toimiva yritys voi järjestää kaikille työntekijöilleen rokotuksen työterveyshuollon kautta, riippumatta työntekijän asuinkunnasta – siksi on tarvittu usean kunnan yhteistyötä.

– Uskon, että tällä tavoin rokotukset nopeutuvat, rokotuskattavuus nousee ja kuntien urakka helpottuu, kertoi mallia ideoinut Espoon kaupungin terveyspalvelujen johtaja Markus Paananen STT:lle.

– Toiminnan laajuus riippuu siitä, kuinka moni työterveyspalveluja tarjoava yritys lähtee mukaan toimintaan. Yrityksissä on ollut erittäin laajaa kiinnostusta ja uskon, että moni työntekijä voi käytännössä saada rokotuksen työterveyshuollon kautta jatkossa.

Rokottajien kouluttamista yritetään lyhentää

Rokottamisen nopeuttamiseksi tarvitaan lisää rokottajia. Tällä viikolla hallitus muutti rokotusasetusta siten, että jatkossa rokottaa voivat myös laboratoriohoitajat ja sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon, lähihoitajatutkinnon sekä aikaisemman perushoitajatutkinnon suorittaneet.

Koronavirusrokotusten antamisen edellytyksenä on, että mainituilla ammattihenkilöillä on riittävä lääkehoidon osaaminen ja asianmukainen rokotuskoulutus.

Nyt pähkäillään myös sitä, voisiko koulutusta lyhentää.

– Räätälöidyn kouluttamisen suunnittelu nimenomaan koronarokottamista varten on vielä kesken. On olemassa THL:n ja oppilaitosten väliset koulutuskokonaisuudet, jotka ovat noin 80 tunnin kokonaisuuksia. Mutta tässä nyt on selvityksen alla, voisiko koulutusta lyhentää, kertoi sosiaali- ja terveysministeriön lääkintöneuvos Anni-Riitta Virolainen-Julkunen STT:lle.

– Nopein ja helpoin reitti varmaankin on yrittää rekrytoida vapaaehtoisia, kenties eläköityneitä tai muissa tehtävissä olevia lääkäreitä, terveydenhoitajia ja muita, joilla on jo tämä rokotusosaaminen sekä tarvittavat luvat.

