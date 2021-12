Rokotusvälin mahdollisesta lyhentämisestä odotetaan tänään lisätietoja

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) odotetaan kertovan tänään kantansa koronarokoteannosten rokotusvälin lyhentämiseen.

Kansallinen rokotusasiantuntijaryhmä keskusteli asiasta kokouksessaan torstaina. Ryhmän oli määrä antaa asiasta lausunto THL:lle.

Ylilääkäri Hanna Nohynekin mukaan THL:n kanta rokotusvälin lyhentämiseen kerrotaan julkisuuteen tänään iltapäivällä.

Tällä hetkellä THL suosittelee, että kolmas rokoteannos annetaan, kun toisesta rokoteannoksesta on kulunut 5-6 kuukautta. Voimakkaasti immuunipuutteisille kolmatta rokotusta suositellaan, kun toisesta annoksesta on kulunut vähintään kaksi kuukautta.

Nohynekin mukaan rokotteen suojateho vakavaa koronatautia vastaan säilyy erittäin hyvänä ainakin kuusi kuukautta, paitsi hyvin vanhoilla ja riskiryhmään kuuluvilla.

– Siinä mielessä vakavan koronataudin estämisessä 5-6 kuukautta on hyvä rokotusväli. Jos kuitenkin halutaan lisätä suojaa omikronmuunnoksen läpäisytartunnoissa, jotka tähän asti ovat olleet valtaosin lieviä, silloin kolmen kuukauden rokotusvälikin on mahdollinen, Nohynek sanoi keskiviikkona.

Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd.) kertoi tiistaina Ylen A-studiossa pitävänsä tärkeänä kolmansien rokoteannosten vauhdittamista nyt, kun kahdesti rokotettujen suoja alkaa hiipua.

Suomessa koronarokotteen kolmannen annoksen on saanut runsaat 12 prosenttia 12 vuotta täyttäneestä väestöstä. Kolmannen annoksen saaneita on noin 600 000.

STT

