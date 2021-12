Laulunopettaja, kuoronjohtaja, laulaja, näyttelijä ja tuottaja. Salolaisen Roope Pelon työnkuva on moninainen, eikä mies ehdi levätä laakereillaan: jos hän ei ole esiintymässä tai opettamassa, hän suunnittelee ja kehittää uutta.

– Tartun eteen tuleviin tilaisuuksiin hymyssä suin, koska jokainen projekti johtaa yleensä aina johonkin toiseen, hän sanoo.

Pelon uusin idea on Wiurilan ravintolassa järjestettävät show & dinner -illat, joiden tuottamiseen ja ohjelmiston harjoittamiseen hän sai tukea Taiteen edistämiskeskukselta.

– Salossa on paljon ammattitaitoisia huippumuusikoita, ja kaikki tarvitsevat töitä. Olen kutsunut esiintyjiksi ihmisiä, jotka tunnen ja joiden laadun voin taata.

Wiurilan teemailloissa tulevat yhdistymään hyvä ruoka, hyvä musiikki ja leppoisa ilmapiiri. Pelo on hankkinut kokemusta teemailtojen järjestämisestä muun muassa Lehmirannan lomakeskuksessa, joka tilasi Roope Pelo & Pelottomat -yhtyeen italialaisen musiikin mafiosoiltoja viitenä vuotena peräkkäin.

– Ne illat opettivat muun muassa sen, että illanviettäjien on tärkeää päästä keskustelemaan ja nauttimaan toistensa seurasta. Aluksi tuuppasin koko illan täyteen ohjelmaa, mutta huomasimme, että yleisö kaipaa myös vapaata oleskelua.

Wiurilan show & dinner -illat aloitetaan lauluyhtye Virtuoson joulukonsertilla 19. joulukuuta. Virtuoso on Roope Pelon, hänen veljensä Riku Pelon sekä Juhana Sunisen ja Topi Lehtomäen lauluyhtye, joka esittää sekä kevyttä että klassista musiikkia tuorein sovituksin. Vuonna 2005 perustetun ja Suomen Il Divoksikin kutsutun Virtuoson konsertissa ovat mukana jousikvartetin lisäksi pianotaiteilija Kimmo Ruotsala ja huilistina Malla Pelo.

Joulukonsertin jälkeen Wiurilaan on luvassa mafiosoilta, sopraano Saara Rauvalan ja baritoni Jussi Vänttisen oopperailta, Peter Nybergin musikaali-ilta, Swinging Mamas -yhtyeen 50–60-lukujen ilta, Pekka Laakson slaavilaisen musiikin ilta sekä Roope Pelon ja Sanna Takatalo-Heinosen tulkitsemien Olavi Virran ja Laila Kinnusen laulujen ilta.

– Kaikki esiintyjät ovat paikkakuntalaisia alan ammattilaisia Kultaisen harmonikan voittajasta Lappeenrannan laulukilpailun voittajaan, Pelo hehkuttaa.

Hän iloitsee entisten lauluoppilaittensa Nybergin ja Rauvalan urakehityksestä.

– Sanon aina opettaessani, että voin näyttää suuntaa, mutta jokaisen on itse valittava polkunsa ja kuljettava se, hän muistuttaa.

– Vuohensaaren kesäteatteriin Myrskyluodon Maijan vuonna 2019 ohjannut Nyberg pakotti minut Jannen rooliin, ja siitä olen hänelle ikuisesti kiitollinen. Mestari-kisälli -asetelma kääntyi toisin päin, ja opin paljon.

Sen jälkeen Roope Pelo on nähty Salon Teatterin lavalla muun muassa Seilissä ja Äidinmaassa. Ensi kesänä hän näyttelee Mustion Linnan kesäteatterissa, jonne Anu Hälvä ohjaa musikaalin Kaunis Veera. Mukana on myös Riku Pelo.

Roope Pelo valmistui 19-vuotiaana sähkövoima- ja automaatiotekniikan mekaanikoksi. Urasuunnitelmat muuttuivat, kun vaimo Malla Pelo päätti lähteä Helsinkiin opiskelemaan musiikkia. Pohjan kartanon huoltomiehenä työskennellyt nuorukainen ei kestänyt ikävää, vaan nosti kytkintä.

– Oli pakko lähteä perään. Pyrin konservatorioon harjoitusoppilaaksi ja pääsin. Vuoden kuluttua siirryin aikuisosastolle. Välillä kävin Oriveden opistolla lukemassa musiikin teoriaa. Palasin konservatoriolle ja kävin samaan aikaan iltalukiota. Sitten pyrin ammattikorkeaan, josta valmistuin laulupedagogiksi.

Opiskeluaika venyi, koska Pelo uurasti samaan aikaan töissä. Hän oli päässyt Helsingin kaupunginteatteriin tuuraajaksi ja jäänyt useaksi vuodeksi sille tielle. Lavalle hän päätyi, kun Cherbourgin sateenvarjojen pääosassa näytellyt Riku Pelo vinkkasi veljensä osaavan laulaa, tanssia ja näytellä.

Pelo nauraa oppineensa tanssimaan salolaisravintola Flamingossa, jossa hänet kerran kruunattiin diskotanssin mestariksikin.

– Valinnan teki Viking Linen pitkäaikainen ohjelmapäällikkö Anne Sarlin!

Pelot muuttivat Helsingistä Espoon kautta takaisin Saloon, kun halusivat kerrostalosta omakotitaloon. Sopiva talo löytyi Halikosta, jonne perhe muutti loppuvuonna 2009.

– Salossa lapsiperheen elämä on helpompaa, ja mitä täällä ei ole, se tehdään itse! Kaikkialle on sitä paitsi lyhyt matka.

Tänä vuonna Roope ja Malla Pelo saivat Salon kaupungilta apurahan Die Schöne Müller -taideinstallaatioon, joka yhdistää valokuvaa, liikkuvaa kuvaa ja musiikkia. Videot ovat katsottavissa Youtubesta.

– Kun korona alkoi, Pelon perhe lähti seikkailemaan luontoon. Jokisuistossa päässäni alkoi soida opiskeluaikana saksaksi opettelemani Franz Schubertin laulusarja, jossa mylläri kulkee jokivartta töitä etsien. Siitä syntyi idea esitellä klassista musiikkia Salon upeassa luonnossa.

Roope Pelon kalenteri on joulukuussa tiukassa. Lauantaina hän oli bilebändinsä The Fearlessin kanssa keikalla ravintola Hometownissa. Torstaina Pelo johtaa yhdessä Taina Kojon kanssa Salon Viihdelaulajien ja Moision koulun Steel Bandin yhteiskonsertin Soikoon joulu Uskelan kirkossa.

Lauantaina Pelo laulaa Halikon musiikkiyhdistyksen joulukonsertissa Halikon kirkossa ja sunnuntaina on Virtuoson konsertti. Ensi vuodeksi on suunnitteilla Virtuoson konserttikiertue, yhteistyön jatkaminen tangokuningas Marco Lundbergin kanssa sekä laulunohjaus Salon Teatterin kesänäytelmään Liian paksu perhoseksi.

Laulunopettaja Matti Pelon poika julisti pienenä ryhtyvänsä ”kirkon laulajaksi”, mutta nuorena hän ei tosissaan havitellut muusikon uraa, vaikka lauloikin vuosia Halikko Ensemblessä.

– Isäni ja musiikinopettaja Helinä Rinne saivat pidettyä monet nuoret kiinni harrastuksessa ja harjoittelimme niin, että saavutimme Maltan kansainvälisessä kuorolaulukilpailussa toisen sijan. Kävimme joka lauantai harjoituksissa, vaikka menojalka vipatti joka suuntaan, Pelo muistelee.

Hän itse työskenteli Halikon musiikkiyhdistyksen toiminnanjohtajana vuosina 2007–2015.

– Monet nuoret löysivät itsensä ja toisensa musiikkiharrastuksen kautta. Jos saamme yhdenkin nuoren innostumaan musiikista niin, että se kantaa häntä elämässä, olemme tienanneet kaupungilta saadut vähäiset avustusrahat.

Pelo tietää, että usein taiteentekijöiden oletetaan tekevän työtään pelkästä tekemisen ilosta. Tällä hetkellä hän suuntaa talkootyötuntinsa vain uimahyppyharrastuksen pariin.

Peloa pyydettiin aikoinaan vetämään Salossa uimahyppykurssi, ja kun oma tytärkin innostui lajista, Pelo herätti henkiin paikallisen uimahyppyseuran.

– Nykyinen päävalmentajamme on lajin kantaisä Jari Komulainen ja toisena valmentajana on Suomen parhaimpiin hyppääjiin kuuluva Jouni Kallunki. Saimme järjestettyä oman valmentajan myös erityislapsille, joita helposti savustetaan ulos harrastuksista. Tiedän, miten haastavaa perheiden on saada apua ja tukea. Meillä treeneihin voi tulla tietäen, että ketään ei tuomita ja että kotiin saa lähteä hymyssä suin.

Roope Pelo

Syntyi Perttelissä 26.3.1976.

Asuu Halikossa vaimonsa Mallan, lastensa Ainon, Onnin ja Aadan sekä Nessu-kanin kanssa.

Opiskeli Helsingin konservatoriossa vuosina 1997– 2002.

Lauloi Savonlinnan oopperakuorossa vuosina 2001–2004.

Työskenteli Helsingin kaupunginteatterin musikaalilaulajana vuosina 2003–2007. Esiintyi muun muassa musikaaleissa Cherbourghin sateenvarjot, Miss Saigon ja Evita.

Valmistui Helsingin ammattikorkeakoulusta laulupedagogiksi vuonna 2008.

Opettaa Salon kansalaisopistossa, antaa laulutunteja, johtaa Salon Viihdelaulajia, tekee opettajan sijaisuuksia peruskoulussa, näyttelee ja tuottaa konsertteja.

Motto: Fiksu pärjää aina.