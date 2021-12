Ruotsi alkaa vaatia koronapassia pohjoismaisilta matkustajilta – työmatkaliikenteeseen ei häiriöitä

Ruotsi alkaa vaatia tiistaista alkaen koronapassia pohjoismaisilta matkustajilta. Sama vaatimus koskee myös kaikista EU-maista tulevia matkustajia. Vaatimus ei koske Ruotsin kansalaisia tai Ruotsissa vakituisesti asuvia.

Ruotsin hallitus ilmoitti uusista vaatimuksista torstaina.

Suomen pääministeri Sanna Marin (sd.) kertoo ymmärtävänsä Ruotsin lähestymistapaa ja keskustelleensa asiasta EU-huippukokouksen yhteydessä pääministeri Magdalena Anderssonin kanssa.

Marinin mukaan Ruotsin päätöksestä ei ole koitumassa häiriöitä työmatkaliikenteeseen pohjoisen rajaseudulla.

– (Andersson) korosti, että tämä ei koske työmatkaliikennettä, eli he haluavat mahdollistaa sen, että ihmiset pääsevät töihin, Marin kommentoi Brysselissä.

”Älkää siirtäkö juhlia rajan yli”

Ruotsissa on seurattu tarkkaan naapurimaa Norjan tilannetta, jossa koronatapausten määrä on ollut vilkkaassa nousussa omikronvirusmuunnoksen myötä. Norja on kieltänyt neljäksi viikoksi kaiken alkoholitarjoilun ravintoloissa ja baareissa, jotta ihmisten kokoontumisia voitaisiin välttää.

Ruotsissa tämä on herättänyt huolen siitä, siirtyvätkö norjalaiset juhlimaan Ruotsin puolelle esimerkiksi uudenvuoden aikaan. Ruotsin pääministeri Andersson vetosi torstaina norjalaisiin, jotta nämä seuraisivat suosituksia.

– Älkää siirtäkö juhlia rajan yli, Andersson sanoi uutistoimisto TT:n mukaan.

Suomessa sosiaali- ja terveysministeriö on suosittanut, että Norjasta tulevat matkustajat testattaisiin koronan varalta resurssien mukaan. Testistä voi vapautua, jos tulijalla on esittää tuore negatiivinen testitulos.

Heta Hassinen

STT