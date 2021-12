Ruotsin menestysnäkymät häikäisevät – länsinaapurissa Pekingin talviolympialaisten menestysodotukset kasvavat viikko viikolta

Ruotsi lennättää Pekingin talviolympialaisiin pontevan porukan. Länsinaapuri hurjasteli Pyeongchangin 2018 kisoista seitsemän olympiavoittoa ja kaikkiaan 14 mitalia, joilla se lähes tuplasi joukkueelle asetetun kahdeksan mitalin tavoitteen.

Ruotsin joukkueen tulos sivusi maan olympiahistorian parasta, mutta ennuste Pekingistä on vielä vankempi.

Tilastointiyritys Gracenote ennakoi marraskuussa, että Ruotsi saavuttaisi 4.-20. helmikuuta järjestettävissä kisoissa 19 mitalia. Aiemmin tällä viikolla yritys korjasi ennusteen jo 21:een.

– Se olisi kaikkien aikojen paras saavutuksemme talviolympialaisten historiassa, Ruotsin olympiakomitean toiminnanjohtaja Peter Reinebo totesi ennusteen kuultuaan.

Ruotsi oli Pyeongchangin kisojen mitalitaulukossa kuudes seitsemän kullan, kuuden hopean ja yhden pronssin saaliilla. Reinebo muistutti, että kisat menivät yli odotusten.

– On pakko todeta, että viimeksi jotkut lajit ylisuorittivat. Saimme esimerkiksi pujottelusta kaksi kultamitalia ja menestyimme myös ampumahiihdossa selvästi paremmin kuin aiemmat tulokset antoivat odottaa, Reinebo yritti rauhoitella odotuksia Pekingin kisoihin.

Hyvin menee, mutta menköön

Samalla Reinebo tunnustaa, että Ruotsilla on lähettää talvikisoihin jäätävän tasokas joukkue. Ruotsalaisilla on olympialajeista kopeasti 25 maailmancupin voittoa tältä kaudelta viidessä urheilumuodossa.

Varsinkin naisurheilijoiden menestys kasvattaa olympiajoukkueeseen kohdistuvia odotuksia.

– Joukkueesta näyttää tulevan vahva. Pakko todeta, että Pyeongchangin saavutukset uhkaavat ylittyä, Reinebo vahvisti.

– Ennen kauden alkua en aivan odottanut, että olisimme vastustajiin nähden samalla tasolla kuin ennen Pyenongchangin kisoja, mutta kausi on alkanut nyt erittäin hyvin todella monella urheilijalla useissa lajeissa, Reinebo jatkoi.

– Ja onnistumiset ovat vetäneet samalla muita hyviin tuloksiin.

Ruotsin naiset kaappasivat edellisistä kisoista kymmenen mitalia – 5 kultaa, 4 hopeaa ja pronssin – ja juuri naiset ovat rellestäneet myös tämän kauden maailmancupissa.

Laatua moneen lähtöön

Ruotsin naiset menestyvät varsinkin hiihdossa, ampumahiihdossa ja freestylen skicrossissa.

Maastohiihdon sprinttisuosikki Linn Svahn kärsii olkavammasta, mutta Maja Dahlqvist on kehittynyt loistavaksi tuuraajaksi. Frida Karlsson uhkaa pidemmillä matkoilla jopa Norjan Therese Johaugin asemaa.

Dahlqvist ja käsivammastaan ripeästi toipunut Jonna Sundling kuuluvat parisprintin suosikeihin.

Ruotsin vahvoihin naisiin lasketaan myös alppihiihtäjä Sara Hector, ampumahiihtäjät Hanna ja Evelina Öberg sekä Sandra Näslund freestylessä.

Ruotsin olympiajoukkueessa miesten ykköstähdeksi pyrkii pikaluistelun kaksinkertainen maailmanmestari Nils van der Poel, joka on kohentanut tällä kaudella 5 000 metrin maailmanennätystä.

STT

