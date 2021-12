Sairastelu keskeytti Östbergin hiihtokauden

Sairaustapaukset karsivat Norjan ja Ruotsin joukkueita maastohiihdon Tour de Ski -kiertueella. Norjan liitto ilmoitti tapaninpäivänä, että Ingvild Flugstad Östberg ja Maiken Caspersen Falla jättävät kiertueen väliin terveysongelmien takia.

Östberg tarvitsee lääkärin arvion mukaan lepoa niin, ettei hän ennätä toipua myöskään Pekingin olympialaisiin.

Ruotsin Jens Burman jää pois Tourilta, koska ei koe sen palvelevan olympiavalmisteluita parhaalla mahdollisella tavalla. Anton Persson jättäytyi pois lievän ylähengitysteiden infektion takia.

Östberg, 31, on moninkertainen arvokisamitalisti sekä viestin ja parisprintin olympiavoittaja. Hän palasi Rukan kisoissa maailmancupiin puolentoista vuoden tauolta ja sijoittui aiemmin Davosin cupissa kympillä kahdeksanneksi, mutta joutuu nyt uudestaan kilpailutauolle.

– Tämä on uskomattoman raskas päätös. Olen tehnyt paluuni eteen äärimmäisen kovasti töitä kaikkeni antaen ja pystyin nauttimaan alkukauden kisoista, mutta nyt unelmani särkyivät, Östberg kommentoi tuoreinta takaiskuaan.

Fallan tapauksessa on kyse lähinnä palautumisesta. Hän pyrkii näillä näkymin talviolympialaisiin Norjan mestaruuskisojen kautta.

Burman hioo virettään Ruotsissa

Burman jäi pois Ruotsin Tourin ryhmästä neuvoteltuaan tilanteesta tukihenkilöidensä ja maajoukkuejohdon kanssa.

– Jens punnitsi lopulta olympialaisten kannalta parhaaksi vaihtoehdoksi jäädä pois Tour de Skiltä, Ruotsin maastohiihtojoukkueen vastuulääkäri Jan Wall ilmoitti sunnuntaina.

– Antonilla on ylähengitysteiden ongelmia.

Tour de Skillä hiihdetään kuusi kilpailua 28. joulukuuta-4. tammikuuta Sveitsin Lenzerheidessa, Saksan Oberstdorfissa ja Italian Val di Fiemmessä.

Suomen joukkue ilmoitti joulunpyhinä, että Eveliina Piipolla oli todettu Sveitsissä koronatartunta, mikä estää hänen osanottonsa Tourille.

STT

