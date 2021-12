Saksa siirtyi Scholzin aikaan

Saksassa tapahtui iso muutos, kun pitkäaikaisen liittokanslerin Angela Merkelin valtakausi päättyi. Uudeksi liittokansleriksi nousi sosiaalidemokraattien Olaf Scholz.

Samalla Saksassa aloittaa uusi hallitus, jossa SPD:n lisäksi ovat mukana liberaalipuolue FDP ja vihreät. Puolueiden värien perusteella koalitiota kutsutaan liikennevalohallitukseksi.

Vaalituloksen perusteella Merkelin kristillisdemokraattinen CDU ja sisarpuolue CSU jäivät pitkästä aikaa oppositioon. Suurta linjamuutosta Saksan politiikassa tuskin kuitenkaan nähdään.

Jonkinlainen käänne vasemmalle on kuitenkin odotettavissa. Hallitusohjelman mukaan on tarkoitus nostaa tuntuvasti minimipalkkaa ja uudistaa sosiaaliturvaa. Uudella hallituksella on myös haluja mittaviin investointeihin enemmän kuin Merkelin aikana.

Scholzin hallitus pääsi ministeripaikoista sopuun arvioitua nopeammin. Se kertoo siitä, että puolueilla on yhteisiä näkemyksiä tai ainakin vahva tahto hallitustyöskentelyyn.

Vaikka liittokanslerin salkku on tukevasti SPD:n käsissä, liberaalipuolue FDP:n asemaa uudessa hallituksessa voidaan pitää vahvana. FDP sai hallitusohjelmaan monia omia tavoitteitaan, ja puheenjohtaja Christian Lindner otti tärkeän valtiovarainministerin salkun.

Kolmen puolueen hallitus vaatinee kuitenkin enemmän kompromisseja ja sovittelua kuin mihin Saksassa on aiemmin totuttu.

Vallanvaihdon suurin muutos saattaa liittyä enemmän henkilöön kuin hallituksen kokoonpanoon. Angela Merkel johti Saksaa 16 vuoden ajan, ja nyt tilalle astuu Olaf Scholz. Saappaat ovat suuret, ja vain aika näyttää, miten Scholz tehtävässään onnistuu.

Saksan liittokanslerin rooli on ollut oman maan johtamista suurempi. Merkel tunnettiin myös vahvana ja vaikutusvaltaisena EU-johtajana. Tätä odotetaan myös uudelta liittokanslerilta.

Erityisen tärkeää on, miten Saksan ja Ranskan suhteet toimivat Scholzin kaudella. Brexitin jälkeen Saksan ja Ranskan ääni kuuluu EU:ssa entistä vahvempana.

Ranskan presidentti Emmanuel Macron on ajanut eurooppalaisen yhteistyön tiivistämistä. Saksasta voi nyt löytyä entistä enemmän tukea näille tavoitteille.