Saksa sulkee jälleen ydinvoimaloita, enää kolme jää jäljelle

Saksan on määrä sulkea tänään kolme ydinvoimalaa osana maan päätöstä luopua kokonaan ydinvoimasta. Samaan aikaan energiahinnat ovat olleet Euroopassa voimakkaassa nousussa.

Perjantaina suljetaan Brokdorfin, Grohnden ja Gundremmingenin voimalat. Tämän jälkeen Saksassa on toiminnassa enää kolme ydinvoimalaa, jotka nekin on määrä sulkea vuoden 2022 loppuun mennessä.

Perjantain sulkemiset puolittavat ydinvoimalla tuotettavan sähkön määrän Saksassa ja vähentävät tuotettavan energian määrää noin neljällä gigawatilla. Vastaavan määrän tuottamiseen esimerkiksi tuulisähköllä vaadittaisiin tuhat turbiinia.

Saksa päätti ajaa ydinvoiman alas vuonna 2011 Fukushiman ydinvoimalaonnettomuuden jälkimainingeissa.

Energian hinta on ollut voimakkaassa nousussa Euroopassa. Esimerkiksi maakaasu on keskimäärin kymmenen kertaa kalliimpaa kuin vuoden alussa.

STT

Kuvat: