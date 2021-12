Saksan mukaan Nord Stream 2 -kaasuputki voidaan jättää ottamatta käyttöön, jos Venäjä hyökkää Ukrainaan

Saksa varoitti lauantaina Venäjää vakavista seurauksista Nord Stream 2-kaasuputken suhteen, jos maa hyökkää Ukrainaan. Saksan ympäristö- ja energia-asioista vastaava ministeri Robert Habeck sanoi Frankfurter Allgemeine -lehden haastattelussa, etteivät mahdolliset sotilastoimet jää ilman seurauksia.

– Mitään vastatoimia ei voida sulkea pois, jos Ukrainan alueellista koskemattomuutta jälleen loukataan, ministeri sanoi.

Saksan uusi hallitus on linjannut, ettei kaasuputkea tulla ottamaan käyttöön, jos Venäjä hyökkää Ukrainaan.

– Geopoliittiselta kannalta tarkasteltuna kaasuputki oli virhe. Se on kuitenkin rakennettu, ja kysymys sen käyttöönotosta tulee ratkaista saksalaisten ja eurooppalaisten lakien pohjalta, totesi puolestaan Saksan ulkoministeri Annalena Baerbock.

Itämeren pohjassa kulkeva, noin kymmenen miljardia euroa maksanut putkilinja on viivästynyt rutkasti alkuperäisestä aikataulustaan. Sen lisäksi Saksan itäiset EU-naapurimaat sekä Yhdysvallat ovat voimakkaasti arvostelleet hanketta. Saksan mukaan se tarvitsee lisää maakaasua, jotta voisi luopua niin kivihiilen kuin ydinvoiman käytöstä.

Saksan viranomaiset odottavat parhaillaan, että Nord Stream -yhtiö toimittaisi tarvittavat dokumentit putkilinjan sertifiointia varten. Myös Euroopan komission on hyväksyttävä putkilinja.

Putkilinjaa ei todennäköisesti saada käyttöön ennen ensi vuoden puoliväliä.

STT

